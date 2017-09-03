「まどか☆マギカ」の代表曲を網羅した「Ultimate Best」アナログ盤リリース

「魔法少女まどか☆マギカ Ultimate Best」 (c)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Partners・MBS

(c)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project

(c)Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion

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蒼樹うめがキャラクター原案を務めたアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の代表曲を網羅したCD「魔法少女まどか☆マギカ Ultimate Best」のアナログ盤が、11月3日にリリースされる。

これはアナログレコードプレスメーカーの東洋化成が企画するイベント「レコードの日」の参加アイテムの1つ。「魔法少女まどか☆マギカ Ultimate Best」は 唯一のアニメジャンルのタイトルとして登場した。同アイテムにはテレビシリーズのOP、ED楽曲やキャラクターソング、梶浦由記による劇伴曲など全18曲を収録。LPサイズのダブルジャケットには、谷口淳一郎が期間生産限定盤CDに描き下ろした版権イラストが使用される。

なおアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の世界観を引き継いだ、スマートフォン向けゲーム「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」は目下配信中だ。

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