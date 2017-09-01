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      アニメ「UQ HOLDER!」追加キャストに柿原徹也、咲野俊介、梶裕貴ら

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      「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま!2～」新キービジュアル。 (c)赤松健・講談社/UQ ナンバーズ

      赤松健原作によるテレビアニメ「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま！2～」の追加キャスト、放送日時が発表された。

      今回追加発表されたキャストは、飴屋一空役の柿原徹也、宍戸甚兵衛役の咲野俊介、真壁源五郎役の梶裕貴。そしてジャック・ラカン役を小山力也、クウネル・サンダース役を小野大輔が担当することも明かされた。また放送日時の詳細も明らかに。TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11にて10月2日24時より、tvkにて10月2日25時よりオンエアされる。

      別冊少年マガジン（講談社）で連載中の「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま！2～」は、赤松の過去作「魔法先生ネギま！」の未来を舞台にしたバトルファンタジー。不死者となった主人公・近衛刀太の冒険が描かれる。

      テレビアニメ「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま!2～」

      放送情報

      TOKYO MX：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～
      tvk：2017年10月2日（月）より毎週月曜25:00～
      サンテレビ：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～
      KBS京都：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～
      BS11：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～
      ※放送日時は変更になる可能性があり

      配信情報

      2017年10月よりGYAO!ほかにて配信開始

      スタッフ

      原作：赤松健「UQ HOLDER!」（講談社「別冊少年マガジン」連載）
      監督：鈴木洋平
      シリーズ構成：赤松健／ヤスカワショウゴ
      キャラクターデザイン：藤井昌宏
      プロデュース：EGG FIRM
      アニメーション制作：J.C.STAFF

      キャスト

      近衛刀太：高倉有加
      雪姫：松岡由貴
      時坂九郎丸：広瀬ゆうき
      桜雨キリヱ：茅野愛衣
      夏凜：小倉 唯
      結城忍：原田彩楓
      雪広みぞれ：鬼頭明里
      飴屋一空：柿原徹也
      宍戸甚兵衛：咲野俊介
      真壁源五郎：梶裕貴
      ネギ・スプリングフィールド： 佐藤利奈
      相坂さよ：白鳥由里
      綾瀬夕映：桑谷夏子
      神楽坂明日菜：神田朱未
      絡繰茶々丸：渡辺明乃
      佐々木まき絵：堀江由衣
      龍宮真名：佐久間未帆
      宮崎のどか：能登麻美子
      雪広あやか：皆川純子
      フェイト・アーウェルンクス：石田彰
      ジャック・ラカン：小山力也
      クウネル・サンダース：小野大輔
      ほか

      (c)赤松健・講談社/UQ ナンバーズ


      本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
      著作権は提供各社に帰属します。

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