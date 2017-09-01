アニメ「UQ HOLDER!」追加キャストに柿原徹也、咲野俊介、梶裕貴ら

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「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま!2～」新キービジュアル。 (c)赤松健・講談社/UQ ナンバーズ
赤松健原作によるテレビアニメ「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま！2～」の追加キャスト、放送日時が発表された。
今回追加発表されたキャストは、飴屋一空役の柿原徹也、宍戸甚兵衛役の咲野俊介、真壁源五郎役の梶裕貴。そしてジャック・ラカン役を小山力也、クウネル・サンダース役を小野大輔が担当することも明かされた。また放送日時の詳細も明らかに。TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11にて10月2日24時より、tvkにて10月2日25時よりオンエアされる。
別冊少年マガジン（講談社）で連載中の「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま！2～」は、赤松の過去作「魔法先生ネギま！」の未来を舞台にしたバトルファンタジー。不死者となった主人公・近衛刀太の冒険が描かれる。
テレビアニメ「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま!2～」
放送情報
TOKYO MX：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～
tvk：2017年10月2日（月）より毎週月曜25:00～
サンテレビ：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～
KBS京都：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～
BS11：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～
※放送日時は変更になる可能性があり
配信情報
2017年10月よりGYAO!ほかにて配信開始
スタッフ
原作：赤松健「UQ HOLDER!」（講談社「別冊少年マガジン」連載）
監督：鈴木洋平
シリーズ構成：赤松健／ヤスカワショウゴ
キャラクターデザイン：藤井昌宏
プロデュース：EGG FIRM
アニメーション制作：J.C.STAFF
キャスト
近衛刀太：高倉有加
雪姫：松岡由貴
時坂九郎丸：広瀬ゆうき
桜雨キリヱ：茅野愛衣
夏凜：小倉 唯
結城忍：原田彩楓
雪広みぞれ：鬼頭明里
飴屋一空：柿原徹也
宍戸甚兵衛：咲野俊介
真壁源五郎：梶裕貴
ネギ・スプリングフィールド： 佐藤利奈
相坂さよ：白鳥由里
綾瀬夕映：桑谷夏子
神楽坂明日菜：神田朱未
絡繰茶々丸：渡辺明乃
佐々木まき絵：堀江由衣
龍宮真名：佐久間未帆
宮崎のどか：能登麻美子
雪広あやか：皆川純子
フェイト・アーウェルンクス：石田彰
ジャック・ラカン：小山力也
クウネル・サンダース：小野大輔
ほか
(c)赤松健・講談社/UQ ナンバーズ
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