アニメ「UQ HOLDER!」追加キャストに柿原徹也、咲野俊介、梶裕貴ら

「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま!2～」新キービジュアル。 (c)赤松健・講談社/UQ ナンバーズ

赤松健原作によるテレビアニメ「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま！2～」の追加キャスト、放送日時が発表された。

今回追加発表されたキャストは、飴屋一空役の柿原徹也、宍戸甚兵衛役の咲野俊介、真壁源五郎役の梶裕貴。そしてジャック・ラカン役を小山力也、クウネル・サンダース役を小野大輔が担当することも明かされた。また放送日時の詳細も明らかに。TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11にて10月2日24時より、tvkにて10月2日25時よりオンエアされる。

別冊少年マガジン（講談社）で連載中の「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま！2～」は、赤松の過去作「魔法先生ネギま！」の未来を舞台にしたバトルファンタジー。不死者となった主人公・近衛刀太の冒険が描かれる。

テレビアニメ「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま!2～」

放送情報

TOKYO MX：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～

tvk：2017年10月2日（月）より毎週月曜25:00～

サンテレビ：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～

KBS京都：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～

BS11：2017年10月2日（月）より毎週月曜24:00～

※放送日時は変更になる可能性があり

配信情報

2017年10月よりGYAO!ほかにて配信開始

スタッフ

原作：赤松健「UQ HOLDER!」（講談社「別冊少年マガジン」連載）

監督：鈴木洋平

シリーズ構成：赤松健／ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン：藤井昌宏

プロデュース：EGG FIRM

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

近衛刀太：高倉有加

雪姫：松岡由貴

時坂九郎丸：広瀬ゆうき

桜雨キリヱ：茅野愛衣

夏凜：小倉 唯

結城忍：原田彩楓

雪広みぞれ：鬼頭明里

飴屋一空：柿原徹也

宍戸甚兵衛：咲野俊介

真壁源五郎：梶裕貴

ネギ・スプリングフィールド： 佐藤利奈

相坂さよ：白鳥由里

綾瀬夕映：桑谷夏子

神楽坂明日菜：神田朱未

絡繰茶々丸：渡辺明乃

佐々木まき絵：堀江由衣

龍宮真名：佐久間未帆

宮崎のどか：能登麻美子

雪広あやか：皆川純子

フェイト・アーウェルンクス：石田彰

ジャック・ラカン：小山力也

クウネル・サンダース：小野大輔

ほか

(c)赤松健・講談社/UQ ナンバーズ