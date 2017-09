ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」CD発売、ウラネプ曲も収録

「ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』-Amour Eternal- LIVE CD」ジャケット。 (c)武内直子・PNP/ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」製作委員会 2017

武内直子原作によるミュージカル「美少女戦士セーラームーン」の楽曲を収めたCDが、発売されることが決定した。

2013年より上演されてきたミュージカル「美少女戦士セーラームーン」。CDには2016年の「『美少女戦士セーラームーン』-Amour Eternal-」千秋楽公演で披露された7曲のライブ音源が収録される。またボーナストラックとして、ミュージカル「『美少女戦士セーラームーン』 -Un Nouveau Voyage-」より、セーラーウラヌス、セーラーネプチューンが歌う「Eye of the Storm」も。音源はCD化のために新たにトラックダウンされた。そして全曲のカラオケ音源を加えた全16曲入りとなる。

CDは9月8日に開幕するミュージカル「『美少女戦士セーラームーン』-Le Mouvement Final-」の東京会場、愛知会場、大阪会場にて販売。公演チケットがなくとも購入は可能だ。また「美少女戦士セーラームーン」オフィシャルファンクラブ「Pretty Guardians」でも販売される。

「ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』-Amour Eternal- LIVE CD」

収録内容

01.Speed of Light

02.白月五人娘

03.When Destiny Calls

04.恋するSatellite

05.Music of the Spheres

06.愛のStarshine

07.参上!タキシード仮面

ボーナストラック

・Eye of the Storm(ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」-Un Nouveau Voyage-より)

・カラオケ音源

(c)武内直子・PNP/ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」製作委員会 2017

本記事は「 コミックナタリー 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。