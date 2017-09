『ゾイド』ジ･オーガ仕様のゴジュラスが再生産、コトブキヤ最大級のプラモ

コトブキヤが『ZOIDS(ゾイド)』のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「ゴジュラス・ジ・オーガ」が再生産され、2017年12月に発売される。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は32,184円(税込)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。今回、再生産されるプラモは、2016年に同シリーズが10周年を迎えたことを記念して登場していた「RBOZ-003ゴジュラス」の"ジ・オーガ仕様"版となる。多くの新規パーツが追加されており、その数はおよそ1400に及ぶ。

ロングレンジバスターキャノンは全長360mmで、後部に伸縮ギミックを搭載。カスタマイズパーツとしての取り付け部変換アタッチメントは、ゾイドキャップに直接かぶせる方式で「ブレードライガー」や「ライガーゼロ」など同一のキャップを使用した機体にも取り付けられる。また、大型のマガジンパーツは別パーツでキャノン本体から取り外すこともできる。

腹部の8連装ミサイルポッドは、センサー部分の引き出しに連動してハッチが展開。「アイアンコングプロイツェンナイツ」と同様に大きくアレンジされた動力ケーブルは、内部にリード線を通す仕様で柔軟に可動する。加えて、背部のエネルギータンクは放熱フィンが展開する。

尾部に取り付けられた大型のスタビライザーは、シリンダーが伸縮するほか、姿勢制御アウトリガーになり、巨大な本体を支える。さらに、腹部のメインジェネレーターの取り出しで内蔵されたゾイドコアの露出、コックピットキャノピー開閉でパイロットフィギュアの搭乗、尾部先端のコンテナブロックの開閉によるAMD30mmビーム砲の展開、頭部格闘武器・ハイパーキラーバイトファングの引き出し式軸可動による顎を大きく開けた咆哮、踵部の可動による前傾姿勢でのポージングが可能となっている。

商品価格は32,184円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年12月を予定している。

(C)TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.