今夏、Spotifyで最も再生された楽曲は? 世界・国内ランキング発表

世界で1億4,000万人以上のユーザーに利用されている音楽ストリーミングサービス・Spotifyで、2017年夏に最も聴かれた楽曲のランキングが8月31日、発表された。

Spotify

再生回数7億8,600万回超えを記録し、1位に輝いたのはルイス・フォンシ、ダディー・ヤンキー「Despacito -Remix(feat.Justin Bieber)」。ついでDJ Khaled、リアーナ、ブライソン・ティラーによる「Wild Thoughts」、フレンチ・モンタナ、スワエ・リーの「Unforgettable」。

ラテン系ソングが世界の音楽シーンを席巻したのも今年のトレンドで、トップ30の中で5曲がスペイン語の楽曲(上記「Despacito」のジャスティン・ビーバーをフィーチャリングしたリミックスとオリジナルバージョン、J バルヴィン、ウィリー・ウィリアム「Mi Gente」、マルマ「Felices los 4」、ダニー・オーシャンの「Me Rehúso」)。

一方、日本国内の1位はロングヒット中のエド・シーラン「Shape of You」。10位には、韓国のガールズグループ・TWICEの「TT - Japanese ver.」が入った。

今夏の再生数世界ランキングTOP30

1 Despacito - Remix (feat. Justin Bieber) / ルイス・フォンシ、ダディー・ヤンキー

2 Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller) / DJ Khaled

3 Unforgettable (feat. Swae Lee) / フレンチ・モンタナ

4 I'm the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne) / DJ Khaled

5 Mi Gente / J バルヴィン、ウイリー・ウィリアム

6 Shape of You / エド・シーラン

7 Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean) / カルヴィン・ハリス

8 Attention / チャーリー・プース

9 Strip That Down (feat. Quavo) / リアム・ペイン

10 Thunder / イマジン・ドラゴンズ

11 Mama (feat. William Singe) / ジョナス・ブルー

12 2U (feat. Justin Bieber) / デヴィッド・ゲッタ

13 XO TOUR Llif3 / リル・ウージー・ヴァート

14 There's Nothing Holdin' Me Back / ショーン・メンデス

15 More Than You Know / アクスウェル /\ イングロッソ

16 HUMBLE. / ケンドリック・ラマー

17 Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) / ジェイソン・デルーロ

18 Something Just Like This / ザ・チェインスモーカーズ、コールドプレイ

19 Felices los 4 / マルマ

20 Believer / イマジン・ドラゴンズ

21 Me Rehúso / ダニー・オーシャン

22 Despacito (feat. Daddy Yankee) / ルイス・フォンシ

23 Congratulations (feat. Quavo) / ポスト・マローン

24 Pretty Girl (Cheat Code X CADE Remix) / マギー・リンデマン、チート、コーズ、ケイド

25 Your Song / リタ・オラ

26 Slow Hands / ナイル・ホーラン

27 Sorry Not Sorry / デミ・ロヴァート

28 There For You / マーティン・ギャリックス、トロイ・シヴァン

29 Symphony (feat. Zara Larsson) / クリーン・バンディッド

30 That’s What I Like / ブルーノ・マーズ



国内ランキングTOP10

1 Shape of You / エド・シーラン

2 Despacito - Remix (feat. Justin Bieber) / ルイス・フォンシ、ダディー・ヤンキー

3 I'm the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne) / DJ Khaled

4 2U (feat. Justin Bieber) / デヴィッド・ゲッタ

5 Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean) / カルヴィン・ハリス

6 Stay (with Alessia Cara) / ゼッド、アレッシア・カーラ

7 Mama (feat. William Singe) / ジョナス・ブルー

8 Something Just Like This / ザ・チェインスモーカーズ、コールドプレイ

9 Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller) / DJ Khaled

10 TT - Japanese ver. / TWICE