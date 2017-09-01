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      今夏、Spotifyで最も再生された楽曲は? 世界・国内ランキング発表

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      世界で1億4,000万人以上のユーザーに利用されている音楽ストリーミングサービス・Spotifyで、2017年夏に最も聴かれた楽曲のランキングが8月31日、発表された。

      Spotify

      再生回数7億8,600万回超えを記録し、1位に輝いたのはルイス・フォンシ、ダディー・ヤンキー「Despacito -Remix(feat.Justin Bieber)」。ついでDJ Khaled、リアーナ、ブライソン・ティラーによる「Wild Thoughts」、フレンチ・モンタナ、スワエ・リーの「Unforgettable」。

      ラテン系ソングが世界の音楽シーンを席巻したのも今年のトレンドで、トップ30の中で5曲がスペイン語の楽曲(上記「Despacito」のジャスティン・ビーバーをフィーチャリングしたリミックスとオリジナルバージョン、J バルヴィン、ウィリー・ウィリアム「Mi Gente」、マルマ「Felices los 4」、ダニー・オーシャンの「Me Rehúso」)。

      一方、日本国内の1位はロングヒット中のエド・シーラン「Shape of You」。10位には、韓国のガールズグループ・TWICEの「TT - Japanese ver.」が入った。

      今夏の再生数世界ランキングTOP30

      1 Despacito - Remix (feat. Justin Bieber) / ルイス・フォンシ、ダディー・ヤンキー
      2 Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller) / DJ Khaled
      3 Unforgettable (feat. Swae Lee) / フレンチ・モンタナ
      4 I'm the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne) / DJ Khaled
      5 Mi Gente / J バルヴィン、ウイリー・ウィリアム
      6 Shape of You / エド・シーラン
      7 Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean) / カルヴィン・ハリス
      8 Attention / チャーリー・プース
      9 Strip That Down (feat. Quavo) / リアム・ペイン
      10 Thunder / イマジン・ドラゴンズ
      11 Mama (feat. William Singe) / ジョナス・ブルー
      12 2U (feat. Justin Bieber) / デヴィッド・ゲッタ
      13 XO TOUR Llif3 / リル・ウージー・ヴァート
      14 There's Nothing Holdin' Me Back / ショーン・メンデス
      15 More Than You Know / アクスウェル /\ イングロッソ
      16 HUMBLE. / ケンドリック・ラマー
      17 Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) / ジェイソン・デルーロ
      18 Something Just Like This / ザ・チェインスモーカーズ、コールドプレイ
      19 Felices los 4 / マルマ
      20 Believer / イマジン・ドラゴンズ
      21 Me Rehúso / ダニー・オーシャン
      22 Despacito (feat. Daddy Yankee) / ルイス・フォンシ
      23 Congratulations (feat. Quavo) / ポスト・マローン
      24 Pretty Girl (Cheat Code X CADE Remix) / マギー・リンデマン、チート、コーズ、ケイド
      25 Your Song / リタ・オラ
      26 Slow Hands / ナイル・ホーラン
      27 Sorry Not Sorry / デミ・ロヴァート
      28 There For You / マーティン・ギャリックス、トロイ・シヴァン
      29 Symphony (feat. Zara Larsson) / クリーン・バンディッド
      30 That’s What I Like / ブルーノ・マーズ

      国内ランキングTOP10

      1 Shape of You / エド・シーラン
      2 Despacito - Remix (feat. Justin Bieber) / ルイス・フォンシ、ダディー・ヤンキー
      3 I'm the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne) / DJ Khaled
      4 2U (feat. Justin Bieber) / デヴィッド・ゲッタ
      5 Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean) / カルヴィン・ハリス
      6 Stay (with Alessia Cara) / ゼッド、アレッシア・カーラ
      7 Mama (feat. William Singe) / ジョナス・ブルー
      8 Something Just Like This / ザ・チェインスモーカーズ、コールドプレイ
      9 Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller) / DJ Khaled
      10 TT - Japanese ver. / TWICE

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