Google Cloud PlatformにFreeBSD 11をインストールする方法

nixCraftに8月30日(米国時間)に掲載された記事「How to install FreeBSD 11 on Google Cloud Compute|nixCraft」が、Google Compute EngineにFreeBSD 11.1-RELEASEをインストールする方法を紹介した。

Google Compute Engineではコマンドベースで遠隔から仮想環境を構築することができ、環境構築作業を自動化することができる。紹介されている方法は次のとおり。

Linuxでgcloud SDKをインストールする方法

$ wget https://dl.google.com/dl/cloudsdk/channels/rapid/downloads/google-cloud-sdk-168.0.0-linux-x86_64.tar.gz $ tar zxvf google-cloud-sdk-168.0.0-linux-x86_64.tar.gz $./google-cloud-sdk/install.sh $ gcloud init $ gcloud auth list

ac OS Xでgcloud SDKをインストールする方法

$ wget https://dl.google.com/dl/cloudsdk/channels/rapid/downloads/google-cloud-sdk-168.0.0-darwin-x86_64.tar.gz $ tar -zxvf google-cloud-sdk-168.0.0-darwin-x86_64.tar.gz $ ./google-cloud-sdk/install.sh $ gcloud init $ gcloud auth list

gcloud compute imageリストを表示する方法

$ gcloud compute images list --project freebsd-org-cloud-dev --no-standard-images

FreeBSD 11.1をデプロイする方法

$ gcloud compute instances create "nixcraft-freebsd11" \ --zone "us-central1-c" \ --machine-type "n1-standard-1" \ --network "default" --maintenance-policy "MIGRATE" \ --image "freebsd-11-1-release-amd64" --image-project=freebsd-org-cloud-dev \ --boot-disk-size "60" \ --boot-disk-type "pd-ssd"

インストールしたFreeBSDにsshでログインする方法

$ gcloud compute ssh {INSTANCE} $ gcloud compute ssh {INSTANCE} --zone "us-central1-c" $ gcloud compute ssh nixcraft-freebsd11 \ --zone "us-central1-c" \ --project "mybsdvms-nixcraft-156800" $ ssh -i ~/.ssh/my-gcs user@public-IP

記事は、1月26日(米国時間)に公開されたFreeBSD 11.0-REELASEをGoogle Compute Engineにインストールする方法をFreeBSD 11.1-RELEASE向けへアップデートした内容になっている。このため、一部画像が11.0-RELEASE向けのままになっているが、操作するコマンド内容などは11.1-RELEASE向けにアップデートされている。