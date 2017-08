『ストリートファイター』春麗、際どく胸元開いたチャイナドレス姿で立体化

2017年3月発売予定「STREET FIGHTER美少女 春麗 -BATTLE COSTUME-」(9,180円/税込)

ホビーメーカー・コトブキヤの展開するフィギュアシリーズ「STREET FIGHTER 美少女」よりコスチュームを一新した春麗が、2017年3月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は9,180円(税込)。

これまでキャミィ、ハン・ジュリ、春日野さくら、レインボー・ミカなど格闘ゲーム『ストリートファイター』シリーズに登場する人気女性キャラクターをフィギュア化してきた同シリーズ。今回は以前も登場していた春麗が装い新たに再登場する。

フィギュアでは、強烈なキックを繰り出す強靭な太ももや両腕にはめたブレスレットなどの特徴はそのままに、胸元が際どく開いたチャイナドレスで大人の魅力を演出。原型は、リアルな筋肉造形と繊細な衣裳表現で人気を獲得している毒島孝牧(ブスジマックス)氏が担当している。

商品価格は9,180円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は2018年1月を予定している。

(C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED. This product is manufactured and sold by KOTOBUKIYA utilizing Capcom U.S.A.'s intellectual property, under license by CAPCOM U.S.A.