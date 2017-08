［芸能ニュースランキング］1位は松山千春　遅延飛行機内で“神対応”　続いて松居一代、高畑淳子

高畑淳子さん

21~26日の朝のワイドショーで最も長時間取り上げられた芸能ニュースは、北海道・新千歳空港で、Uターンラッシュの影響により一時間以上離陸ができず遅延した全日空1142便に偶然、乗り合わせていた歌手の松山千春さんが、客室乗務員からマイクを借りて代表曲「大空と大地の中で」を生披露し、“神対応”で機内の雰囲気を和ませたという話題で、放送時間は計53分41秒だった。テレビ番組・CM調査分析会社「エム・データ」の調べで明らかになった。

調査対象は、期間中にNHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日で放送された午前10時半までのワイドショーとニュース番組で、芸能に関連する話題の放送時間を集計した。

また、2位は女優の松居一代さんが夫で俳優の船越英一郎さんから、プライバシー侵害と名誉毀損(きそん)で提訴されていたことが判明した話題で、放送時間は計32分48秒だった。3位は舞台「土佐堀川近代ニッポン-女性を花咲かせた女広岡浅子の生涯」の製作発表会に出席した女優の高畑淳子さんが、息子の高畑裕太さんに絡んだ質問をした女性記者の口を、自身の手で塞いだ話題だった。放送時間は計28分36秒だった。

エム・データは、東京、名古屋、大阪地区のテレビ局で放送された番組やCMを、専門スタッフが見て、テレビ番組やCMをテキスト化・データベース化して「TVメタデータ」を構築している。

4位以下は次の通り。(敬称略)

4位 松岡修造・カレンダー「[修造日めくり]まいにち、テニス!」イベント

5位 綾瀬はるか&西島秀俊・「おかげさまでパナソニック家電事業100周年 Change for the Next 100発表会」

6位 「嵐」松本潤・映画「ナラタージュ」完成披露試写会で誕生日を祝われる

7位 「東方神起」活動再開

8位 長渕剛・日本武道館で一夜限りのプレミアムライブ開催

9位 福山雅治・新曲「聖域」MV公開

10位 「V6」岡田准一・映画「関ヶ原」大ヒット祈願イベント

