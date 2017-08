「ONE PIECE」劇場版シリーズ10作品、GYAO!で続々と無料配信

「ONE PIECE」86巻

尾田栄一郎原作によるアニメ「ONE PIECE」の劇場版シリーズ10作品が、9月17日までGYAO!にて無料で順次配信される。

「ONE PIECE」の連載20周年を記念して行われる同キャンペーン。配信タイトルには「ワンピース」「ワンピース ねじまき島の冒険」「ワンピース 珍獣島のチョッパー王国」「ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険」「ワンピース 呪われた聖剣」「ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島」「ワンピース THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵」「ワンピース エピソード オブ アラバスタ 砂漠の王女と海賊たち」「ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜」「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」と、2000年から2009年までに上映された作品がラインナップされている。

「ONE PIECE」劇場版シリーズ10作品 配信スケジュール

「ワンピース」

期間:~2017年9月8日(金)

「ワンピース ねじまき島の冒険」

期間:~9月9日(土)

「ワンピース 珍獣島のチョッパー王国」

期間:~9月10日(日)

「ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険」

期間:~9月11日(月)

「ワンピース 呪われた聖剣」

期間:2017年8月30日(水)~9月12日(火)

「ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島」

期間:2017年8月31日(木)~9月13日(水)

「ワンピース THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵」

期間:2017年9月1日(金)~14日(木)

「ワンピース エピソード オブ アラバスタ 砂漠の王女と海賊たち」

期間:2017年9月2日(土)~15日(金)

「ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜」

期間:2017年9月3日(日)~16日(土)

「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」

期間:2017年9月4日(月)~17日(日)

