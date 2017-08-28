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      R・レイノルズ主演『ヒットマンズ・ボディガード』が連続首位 - 北米週末興収

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      『ヒットマンズ・ボディガード』北米版ポスター

      米BOX OFFICE MOJOは8月25日～8月27日の全米週末興業成績を発表した。

      1992年公開の大ヒット作『ボディーガード』をライアン・レイノルズとサミュエル・L・ジャクソン主演でパロディ化した『The Hitman's Bodyguard(原題)』が2週連続1位。2位『アナベル 死霊人形の誕生』は前週と変わらず。

      3位はフランス/カナダ合作のアニメ映画『フェリシーと夢のトウシューズ』が初登場。18世紀のフランスを舞台に、バレリーナを夢見る少女を描いた作品で、主人公の声を『SUPER8/スーパーエイト』などのエル・ファニングが務め、パリ・オペラ座バレエ団芸術監督のオレリー・デュポンらが振付を担当している。

      4位は『Wind River(原題)』。公開3週目にして初のトップ10入りを果たした前週10位からさらに順位を上げた。

      前週3位の『Logan Lucky(原題)』は5位。6位の『ダンケルク』も前週4位からランクダウンし、7位『スパイダーマン：ホームカミング』は順位を維持した。

      その他初登場は8位の『Birth of the Dragon(原題)』。『アジャストメント』のジョージ・ノルフィ監督が、スターとなる前のブルース・リーとウォン・ジャックマンとの伝説のカンフー対決を描いた伝記映画で、ブルース・リー役を『ネイキッド・ソルジャー　亜州（アジア）大捜査線』のフィリップ・ンが演じている。

      米週末興行成績TOP 10(8月25日～8月27日)

      順位 先週順位 作品名 週末興行収入 累計興行収入 日本公開日 週経過
      1 1 ヒットマンズ・ボディガード 1,005万ドル 3,961万4,004ドル Netflixで配信中 2
      2 2 アナベル 死霊人形の誕生 735万ドル 7,788万384ドル 10月13日 3
      3 フェリシーと夢のトウシューズ 501万5,500ドル 同左 公開中 1
      4 10 Wind River(原題) 441万610ドル 984万823ドル 未定 4
      5 3 Logan Lucky(原題) 436万6,894ドル 1,503万4,307ドル 未定 2
      6 4 ダンケルク 395万ドル 1億7,247万9,030ドル 9月9日 6
      7 7 スパイダーマン：ホームカミング 272万5,000ドル 3億1,884万3,082ドル 公開中 8
      8 Birth of the Dragon(原題) 250万1,100ドル 同左 未定 1
      9 6 The Emoji Movie(原題) 235万ドル 7,643万1,471ドル 未定 5
      10 8 Girls Trip(原題) 226万6,745ドル 1億807万2,270ドル 未定 6

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