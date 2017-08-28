R・レイノルズ主演『ヒットマンズ・ボディガード』が連続首位 - 北米週末興収

米BOX OFFICE MOJOは8月25日～8月27日の全米週末興業成績を発表した。
1992年公開の大ヒット作『ボディーガード』をライアン・レイノルズとサミュエル・L・ジャクソン主演でパロディ化した『The Hitman's Bodyguard(原題)』が2週連続1位。2位『アナベル 死霊人形の誕生』は前週と変わらず。
3位はフランス/カナダ合作のアニメ映画『フェリシーと夢のトウシューズ』が初登場。18世紀のフランスを舞台に、バレリーナを夢見る少女を描いた作品で、主人公の声を『SUPER8/スーパーエイト』などのエル・ファニングが務め、パリ・オペラ座バレエ団芸術監督のオレリー・デュポンらが振付を担当している。
4位は『Wind River(原題)』。公開3週目にして初のトップ10入りを果たした前週10位からさらに順位を上げた。
前週3位の『Logan Lucky(原題)』は5位。6位の『ダンケルク』も前週4位からランクダウンし、7位『スパイダーマン：ホームカミング』は順位を維持した。
その他初登場は8位の『Birth of the Dragon(原題)』。『アジャストメント』のジョージ・ノルフィ監督が、スターとなる前のブルース・リーとウォン・ジャックマンとの伝説のカンフー対決を描いた伝記映画で、ブルース・リー役を『ネイキッド・ソルジャー 亜州（アジア）大捜査線』のフィリップ・ンが演じている。
米週末興行成績TOP 10(8月25日～8月27日)
|順位
|先週順位
|作品名
|週末興行収入
|累計興行収入
|日本公開日
|週経過
|1
|1
|ヒットマンズ・ボディガード
|1,005万ドル
|3,961万4,004ドル
|Netflixで配信中
|2
|2
|2
|アナベル 死霊人形の誕生
|735万ドル
|7,788万384ドル
|10月13日
|3
|3
|初
|フェリシーと夢のトウシューズ
|501万5,500ドル
|同左
|公開中
|1
|4
|10
|Wind River(原題)
|441万610ドル
|984万823ドル
|未定
|4
|5
|3
|Logan Lucky(原題)
|436万6,894ドル
|1,503万4,307ドル
|未定
|2
|6
|4
|ダンケルク
|395万ドル
|1億7,247万9,030ドル
|9月9日
|6
|7
|7
|スパイダーマン：ホームカミング
|272万5,000ドル
|3億1,884万3,082ドル
|公開中
|8
|8
|初
|Birth of the Dragon(原題)
|250万1,100ドル
|同左
|未定
|1
|9
|6
|The Emoji Movie(原題)
|235万ドル
|7,643万1,471ドル
|未定
|5
|10
|8
|Girls Trip(原題)
|226万6,745ドル
|1億807万2,270ドル
|未定
|6