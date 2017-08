TVアニメ『サクラダリセット』、第22話のあらすじ&先行場面カットを紹介

2017年4月から放送開始となったTVアニメ『サクラダリセット』より、第22話「BOY, GIRL and the STORY of SAGRADA 3/5」のあらすじと先行場面カットを紹介しよう。

■第22話「BOY, GIRL and the STORY of SAGRADA 3/5」

浦地正宗の作戦に手を貸している岡絵里と、浅井ケイが遭遇する。ケイは絵里に、完全に敗北する。そしてケイは、春埼美空たち仲間が待つ所へ絵里を案内する。そこには、宇川沙々音も待っていた。そこへ、浦地からの連絡が入る。ケイは今まで見知った事、考えた事を、浦地に語るのだった。

(脚本:高山カツヒコ、コンテ:吉田泰三、演出:藤本ジ朗、作画監督:斎藤大輔/CHA MYONG JUN/今岡大/もろゆき沙羅/佐藤このみ、総作画監督:下谷智之/蘇武裕子)

TVアニメ『サクラダリセット』は、TOKYO MX、関西テレビ、BS11、AT-Xにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)河野裕・椎名優 /KADOKAWA/アニメ「サクラダリセット」製作委員会