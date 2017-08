人気ゲーム『メダロット』シリーズに登場するメタビーのプラモデルが、ホビーメーカー・コトブキヤの同作プラモシリーズで再生産され、2017年10月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は3,456円(税込)。

今回、再生産されるプラモは同シリーズの第2作として登場していたもの。シルエットの再現だけでなく、腕の武器の発射ギミックも持っている。また、表情の違うバイザー4種類が付属。加えて頭部ミサイルのエフェクトパーツ、台詞プレートも同梱される。

商品価格は3,456円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年10月を予定している。

(C)2014 Rocket Co., Ltd. (C)Imagineer Co., Ltd.