［アニメ1週間］アニサマにSOS団登場　お台場の実物大UCガンダムが9月24日公開へ

「Animelo Summer Live 2017 -THE CARD-」に登場した(左から)茅原実里さん、平野綾さん、後藤邑子さん (C)Animelo Summer Live 2017/MAGES.

1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(20~26日)は、「Animelo Summer Live 2017 -THE CARD-」(アニサマ2017)に人気アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」で声優を務めた平野綾さん、茅原実里さん、後藤邑子さんによる「SOS団」がサプライズで登場した話題、アニメ「機動戦士ガンダムUC(ユニコーン)」のユニコーンガンダムの実物大立像が東京・台場のダイバーシティ東京で9月24日に公開されるニュースなどが注目された。

22日に発表されたオリコン週間シングルランキング(28日付)によると、テレビアニメ「Fate/Apocrypha(アポクリファ)」のオープニングテーマを収録した音楽ユニット「EGOIST(エゴイスト)」の最新シングル「英雄 運命の詩」(16日発売)が、発売初週に約2万2000枚を売り上げ、初登場で5位にランクインした。

22日、アニメ化もされた高千穂遙さんの人気SF小説「クラッシャージョウ」シリーズのコミカライズ「クラッシャージョウ REBIRTH」が、9月12日発売のマンガ誌「イブニング」(講談社)19号で連載が始まることが分かった。22日発売の同誌18号で発表された。

23日、10月にスタートするテレビアニメ「宝石の国」で、黒沢ともよさんが主人公・フォスフォフィライトの声優を務めることが分かった。小松未可子さんが聡明で思慮深いシンシャ、茅野愛衣さんが恋愛話が大好きなダイヤモンド、佐倉綾音さんが戦闘以外に興味がないボルツをそれぞれ演じるほか、早見沙織さん、内田真礼さん、茜屋日海夏さん、能登麻美子さん、釘宮理恵さんらが声優として出演する。

23日、「機動戦士ガンダムUC」のユニコーンガンダムの実物大立像が東京・台場のダイバーシティ東京で9月24日に公開されることが分かった。立像「RX-0 ユニコーンガンダムVer. TWC(TOKYO WATER FRONT CITY)」は、全高19.7メートルで、重量49トン。夜間に行われる演出では、角が開閉、顔のモードが変更、肩、腰、膝パーツが展開し、50カ所が発光するなどのギミックによってユニコーンモードからデストロイモードに変形する。

24日、10月にスタートするテレビアニメ「Infini-T Force(インフィニティフォース)」の劇場版が製作され、2018年2月に公開されることが分かった。同作は、アニメ制作会社「タツノコプロ」が今年、創立55周年を迎えることを記念した企画の一環として制作。タツノコプロの人気ヒーローのガッチャマン、テッカマン、ポリマー、キャシャーンが悪に立ち向かう姿が描かれる。

25日、スマートフォン用恋愛ゲーム「ときめきレストラン☆☆☆」の劇場版アニメが製作されることが分かった。タイトルは「劇場版ときめきレストラン☆☆☆ MIRACLE6」で、18年に公開される。「ひぐらしのなく頃に」「のだめカンタービレ」などの今千秋さんが監督を務め、「攻殻機動隊」シリーズなどのプロダクションI.Gが製作する。岸尾だいすけさん、浪川大輔さん、柿原徹也さんらが声優として出演する。

25日、さいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で開催されたアニサマ2017の初日に、「涼宮ハルヒの憂鬱」で声優を務めた平野さん、茅原さん、後藤さんによる「SOS団」がサプライズで登場した。3人が集結するのは「アニサマ2006」以来、約11年ぶりで、登場するやいなや、会場は地鳴りのような大きな歓声に包まれた。3人は、同アニメのエンディングテーマ「ハレ晴レユカイ」を披露した。

25日、日本でアニメが初めて公開されてから100周年を迎えたことを記念して、アニバーサリーソング「翼を持つ者 ~Not an angel Just a dreamer~」が制作されたことが明らかになった。日本動画協会が主催し、日本のアニメを世界に向けて発信するプロジェクト「アニメNEXT100」の公式ソングで、「ONE PIECE」「サクラ大戦」などで知られる作曲家の田中公平さんがアニソン版「We Are The World」を作ろうと企画。田中さんと上松範康さんが作曲、畑亜貴さんと藤林聖子さんが作詞を手がけ、水木一郎さんや堀江美都子さん、ささきいさおさんなど23組が参加した約8分の楽曲になる。

26日、アニメファンが選ぶ「訪れてみたい日本のアニメ聖地88(2018年版)」(アニメツーリズム協会主催)で、「ガールズ&パンツァー」の茨城県大洗町や「らき☆すた」の埼玉県久喜市、「ラブライブ!」の東京都千代田区、「君の名は。」の東京都新宿区と岐阜県飛騨市など88カ所が決まったことが分かった。26日、幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催中のアニメやゲームなどポップカルチャーの大型イベント「C3AFA TOKYO 2017」で発表された。

