武論尊×原哲夫、「北斗の拳」ザコ舞台のアフタートークに出演決定

武論尊 (c)武論尊・原哲夫/NSP 1983, (c)北斗の拳－世紀末ザコ伝説－製作委員会2017 版権許諾証GP-907

「北斗の拳」を原作とした「舞台『北斗の拳―世紀末ザコ伝説―』」が、9月6日から10日まで東京・シアターGロッソにて上演される。そのアフタートークイベントに、武論尊と原哲夫が出演することが明らかになった。

武論尊と原は、9月7日19時開演回のアフタートークに参加。ほか9月6日19開演回には千葉繁、磯貝龍虎、河合龍之介、水希蒼（A応P）、9月7日14時開演回にはA応P、8日19開演回には寿里、林野健志、花園直道が登場する。

「北斗の拳 -世紀末ザコ伝説-」は、武論尊原作による原哲夫「北斗の拳」の世界で生きるザコキャラクターにスポットを当てた舞台。チケットはチケットぴあ、イープラス、Confettiにて販売されている。

舞台「北斗の拳 -世紀末ザコ伝説-」

日程：2017年9月6日（水）～10日（日）

会場：シアターGロッソ

料金：リングサイドシート1万9999円、世紀末シート9999円、ザコシート6999円

スタッフ

原作：「北斗の拳」（原作：武論尊 漫画：原哲夫）

脚本：川尻恵太（SUGARBOY）

演出：村井雄（KPR／開幕ペナントレース）

音楽：TSUTCHIE

キャスト

OPENING LIVE：クリスタルキング with A応P

声の出演：千葉繁



出演：磯貝龍虎、河合龍之介、寿里、花園直道、林野健志、水希蒼（A応P）、青山フォール勝ち（ネルソンズ）、キャベツ確認中（キャプテン★ザコ、しまぞうZ）、街裏ぴんく、大岩主弥、福島悠介、吉野哲平、円盤ライダー（渡部将之、冠仁、賢茂エイジ、森田和正）、KPR／開幕ペナントレース（高崎拓郎、G.K.Masayuki、森田祐吏）

ジャギ（日替わり出演）：角田信朗、武田幸三、山本圭壱



ジャギ（トリプルキャスト）

角田信朗：2017年9月6日（水）19:00開演回、7日（木）19:00開演回、9日（土）13:00開演回

山本圭壱（極楽とんぼ）：2017年9月7日（木）14:00開演回、9日（土）18:00開演回、10日（日）17:00開演回

武田幸三：2017年9月8日（金）19:00開演回、10日（日）13:00開演回



日替わりゲスト

2017年9月6日（水）19:00開演回：谷口賢志

2017年9月7日（木）14:00開演回：川本成

2017年9月7日（木）19:00開演回：河原田巧也

2017年9月8日（金）19:00開演回：水石亜飛夢

2017年9月9日（土）13:00開演回：中河内雅貴

2017年9月9日（土）18:00開演回：中村優一

2017年9月10日（日）13:00開演回、17:00開演回：藤田玲

アフタートーク

日時：2017年9月6日（水）19:00開演回

出演：千葉繁、磯貝龍虎、河合龍之介、水希蒼（A応P）



日時：2017年9月7日（木）14:00開演回

出演：A応P



日時：2017年9月7日（木）19:00開演回

出演：武論尊、原哲夫



日時：2017年9月8日（金）19:00開演回

出演：寿里、林野健志、花園直道

(c)武論尊・原哲夫/NSP 1983, (c)北斗の拳－世紀末ザコ伝説－製作委員会2017 版権許諾証GP-907