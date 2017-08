TVアニメ『ゾイド新世紀/ゼロ』ライガーゼロ パンツァーのプラモデルが再販

2017年10月発売予定「RZ-041 ライガーゼロ パンツァー」(7,884円/税込)

コトブキヤが『ZOIDS(ゾイド)』のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「RZ-041 ライガーゼロ パンツァー」が再生産され、2017年10月に発売される。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は7,884円(税込)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。「ライガーゼロ パンツァー」はTVアニメ『ゾイド新世紀/ゼロ』に登場した機体で、「ライガーゼロ」のチェンジグアーマーシステム重装砲撃形態となる。

1/72スケールとなるプラモデルは、脚部や胴体などに施された全22箇所のミサイルハッチは全て展開。ミサイル部分は成型色で表現されている。重砲・ハイブリッドキャノンは、スライドギミック内蔵で発射状態を再現。「HMM ZOIDS」シリーズのオリジナル設定として、ハイブリッドキャノン展開時に頭部センサー部分が干渉しないよう折り畳みギミックが追加されている。

さらに、後ろ足の踵部分には砲撃時を再現する為のアンカーが付属。あわせて同梱されるビット・クラウドのフィギュアをコックピット内に搭乗させることもできる。なお別売りとなる「M.S.G(モデリング・サポート・グッズ)」のフライングベース各種に対応。好きなポーズで飾って楽しめる。

商品価格は7,884円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年10月を予定している。

(C)1983-2005 TOMY (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.