［キンプリ］アニサマで声優陣が「EZ DO DANCE」　サプライズでDJ KOOが「レッツ プリズムショー！」

「Animelo Summer Live 2017 -THE CARD-」に登場した「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」の声優陣とDJ KOOさん(C)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズムPH製作委員会

劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(キンプリ)の新作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(菱田正和監督)に出演する寺島惇太さんや蒼井翔太さんら声優陣が26日、さいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で開催中のアニソンの祭典「Animelo Summer Live 2017 -THE CARD-」(アニサマ2017)に登場した。一条シン(寺島さん)と如月ルヰ(蒼井さん)のデュオ曲で音楽ユニット「TRF」のカバー曲「CRAZY GONNA CRAZY」のイントロが流れると、TRFのDJ KOOさんが「ちょっと待ったー!」と声を上げながらサプライズ登場。「レッツ プリズムショー!」の掛け声で同曲を披露した。また、TRFのカバーで劇中歌「EZ DO DANCE」を出演者全員で熱唱した。

ライブには、斉藤壮馬さん、畠中祐さん、八代拓さん、五十嵐雅さん、永塚拓馬さん、内田雄馬さんも登場。前作「キンプリ」のエンディングテーマ「ドラマチックLOVE」も披露した。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちが歌とショーに懸ける姿が描かれた。新作は、コウジが巨額の負債を返すためにハリウッドで映画音楽を制作し、カヅキはストリート系としての自らの原点を見つめ直し、ヒロは己を高めるため特訓に打ち込む中、プリズムキングカップが開幕する……というストーリー。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。