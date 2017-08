「ONE PIECE」企画展がマレーシアで！キャラ描かれる様子体験できるVRも

「Eiichiro Oda presents Hello, ONE PIECE Luffy is here!」より。(c)尾田栄一郎/集英社

尾田栄一郎「ONE PIECE」の企画展「Eiichiro Oda presents Hello, ONE PIECE Luffy is here!」がマレーシア・クアラルンプールのISETAN The Japan Store Kuala Lumpur 3F THE CUBE/CUBE_1で、現地時間の8月26日から10月18日まで開催される。

会場には60点以上のカラーイラストや尾田の仕事場をイメージしたデスクが展示されるほか、作画の様子を収めたムービーなども上映。また「ONE PIECE」のキャラクターが描かれる様子を尾田になりきったように体験できる、VR技術を用いたコーナー「Hello, Playful World!」なども設けられる。

本日8月25日には記者発表会と内覧会が行われ、週刊少年ジャンプ(集英社)の中野博之編集長らが登壇。中野編集長は「日本のマンガは国内のみならず、海外でも広く親しまれるようになりました。中でも『ONE PIECE』は、97年の連載開始以来、ずっとトップの人気を獲得し続け、今や世界中で愛されるタイトルとなっています」と挨拶し、「普段なかなか日本に来られないであろう、ここマレーシアのファンの皆さんにも、原作の魅力に直接触れられる機会を設けたく、展覧会を企画いたしました。作品の世界観や尾田先生の素晴らしい画の数々を存分に楽しんでいただけたらうれしいです」と現地のファンにメッセージを送った。

Eiichiro Oda presents Hello, ONE PIECE Luffy is here!

会期:2017年8月26日(土)~10月18日(水)※休館日はISETAN The Japan Store Kuala Lumpurの営業日に準ずる。

時間:11:00~21:00 ※最終入場は20:30

会場:ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur 3F THE CUBE/CUBE_1

料金:RM 15(マレーシアリンギット)、VR体験付きRM 25(※VR体験は13歳以上のみ)

※4歳未満は保護者の付き添いがある場合のみ無料。保護者1名の同伴につき4歳未満の子供2名まで入場が可能。

