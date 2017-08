浅野いにお、野外フェス「夏の魔物2017」のビジュアルを描き下ろし

「夏の魔物2017 in KAWASAKI」メインビジュアル

浅野いにおが、9月10日に神奈川・川崎市東扇島東公園 特設ステージで開催される野外フェスティバル「夏の魔物2017 in KAWASAKI」のポスターおよびメインビジュアルを描き下ろした。

これはフェスの主催者である成田大致(THE 夏の魔物)のラブコールに浅野が応えたもの。なお浅野は、過去にもTHE 夏の魔物・泉茉里のソロデビューシングル「UTANINARE!! / わたし」イラスト盤のジャケットイラストを描き下ろしている。

これまでもゆでたまご、押切蓮介らがビジュアルを執筆してきたフェス「夏の魔物」は、今年は初の関東での開催。またこれまで発表されてきた参加アーティストに加え、暴動(グループ魂)、RONZI(BRAHMAN)、倉持由香、週刊ファミ通、高田馬場ゲーセンミカド、バニラビーンズ、おもちエイリアン、ファイヤープロレスリングの8組が新たにラインナップされた。週明けにはタイムテーブルも明らかになる予定だ。

夏の魔物2017 in KAWASAKI

日時:2017年9月10日(日)11:00開場、12:00開演

会場:川崎市東扇島東公園 特設ステージ

出演

大森靖子、ZAZEN BOYS、スチャダラパー、中村一義、曽我部恵一、上坂すみれ、人間椅子、大槻ケンヂと橘高文彦with高橋竜(Ba)、河塚篤史(Dr)、ROLLY、有頂天、ラフィンノーズ、ギターウルフ、SA、RONZI(BRAHMAN)、ニューロティカ、暴動(グループ魂)、バンドTOMOVSKY、SCOOBIE DO、うつみようこ、汝、我が民に非ズ、THE END(遠藤ミチロウ、ナポレオン山岸、西村雄介、関根真理)、戸川純 with Vampillia、三上寛、ロマンポルシェ。、般若、DOTAMA、MOROHA、ONIGAWARA、ベッド・イン、ヒトリエ、Wienners、ガガガSP、奇妙礼太郎、Sundayカミデ、CHAI、おとぼけビ~バ~、BiS、GANG PARADE、3B junior、Negicco、ゆるめるモ!、PassCode、BILLIE IDLE、Maison book girl、CY8ER、せのしすたぁ、椎名ぴかりん、ぜんぶ君のせいだ。、ゆくえしれずつれづれ、新しい学校のリーダーズ、バニラビーンズ、The Idol Formerly Known As LADYBABY、二丁目の魁カミングアウト、クリトリック・リス、吉田豪、杉作J太郎、倉持由香、高野政所、DJピエール中野(凛として時雨)にゃんごすたー、スーパー・ササダンゴ・マシン、週刊ファミ通、TVBros. フェスボルタ、高田馬場ゲーセンミカド、ファイヤープロレスリング、おもちエイリアン、THE 夏の魔物+シン・マモノBAND(越川和磨、えらめぐみ、中畑大樹、ハジメタル)

本記事は「 コミックナタリー 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。