［ONE PIECE］クアラルンプールで企画展　“VRイラスト”が世界初公開

マレーシア・クアラルンプールで行われる「ONE PIECE」の企画展「Eiichiro Oda presents Hello, ONE PIECE Luffy is here!」(C)尾田栄一郎/集英社

尾田栄一郎さんのマンガ「ONE PIECE(ワンピース)」の企画展「Eiichiro Oda presents Hello, ONE PIECE Luffy is here!」が、26日~10月18日にマレーシア・クアラルンプールのISETAN The Japan Store Kuala Lumpurで開催される。約300平方メートルの会場に60点以上のカラーイラスト、尾田さんの仕事場をイメージしたデスクなどを展示。キャラクターが描かれる様子をVRで楽しめる“VRイラスト”が世界初公開される。

25日、現地で記者会見が開かれ、同作を連載中の「週刊少年ジャンプ」(集英社)の中野博之編集長は「『ONE PIECE』は、1997年の連載開始以来、ずっとトップの人気を獲得し続け、今や世界中で愛されるタイトルとなっています。東南アジアの国々にも、きっとたくさんのファンがいらっしゃることと思います。普段なかなか日本に来られないであろう、ここマレーシアのファンの皆さんにも、原作の魅力に直接触れられる機会を設けたく、展覧会を企画いたしました。作品の世界観や尾田先生の素晴らしい画の数々を存分に楽しんでいただけたらうれしいです」と語った。

「ONE PIECE」は、手足などがゴムのように伸びる麦わら帽子の青年・ルフィが、海賊王を目指して仲間とともに大海原を冒険する姿を描いたマンガ。97年に「週刊少年ジャンプ」で連載がスタートし、99年からテレビアニメが放送されている。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。