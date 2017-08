ライカカメラジャパンは25日、大口径レンズ一体型のデジタルカメラ「ライカ V-LUX」と、特別仕様のアクセサリーがセットになった「ライカ V-LUX Explorer キット」を発表した。9月9日よりライカストアにて発売する。税込価格は199,800円。

ライカ V-LUX Explorer キット

パッケージにはカメラ本体のほか、バッグコレクション「ONA for Leica」のナイロン製システムバッグ「ONA Bags for Leica BOWERY(ブラック)」と、アクセサリーメーカー「COOPH」によるデザインの赤いキャリングストラップ「ライカ ロープストラップ by COOPH」がセットになっている。

「ONA Bags for Leica BOWERY」は、バッグの内側に複数のポケットを装備する耐久性に優れたをカメラバッグ。機材や小物を保護しながら持ち運ぶのに最適としている。「ライカ ロープストラップ by COOPH」は、クライミングロープと同じ素材で作られており、一部にイタリア製レザーを使用。強度とデザイン性を両立する。

「ライカ V-LUX」は、35mm判換算で25~400mm焦点距離をカバーする「ライカ DC バリオ・エルマリート f2.8-4.0/9.1-146mm ASPH.」レンズ一体型のデジタルカメラ。レンズ交換の必要がなく、広角 / 標準 / 望遠 / マクロ域で撮影を楽しめる。オートフォーカスも高速で、スポーツシーンなどを撮影するときにも便利。最高12コマ/秒の高速連射も可能で、4K動画の撮影機能も備える。