『聖剣伝説2』がフルリメイクでPS4&Vitaに登場! 全編3Dでフルボイス対応に

スクウェア・エニックスは、「聖剣伝説」シリーズの二作目として、1993年に発売された『聖剣伝説 2』をフルリメイクした、PlayStation 4/PlayStation Vita/Windows向けアクション RPG『聖剣伝説 2 シークレット オブ マナ』を2018年2月15日に発売することを発表した。

『聖剣伝説 2』は、"マナ"と"聖剣"を巡る数々のドラマ、仲間との冒険、そして出逢いと別れを描く物語。『聖剣伝説 2 シークレット オブ マナ』では、全編ビジュアルをリニューアルしており、マナに満ちた色鮮やかな世界が全編3Dにて再構築されている。また、キャラクターのフルボイス対応に加え、トークイベントが追加されたほか、コンポーザー・菊田裕樹氏による監修のもと、BGMを全楽曲アレンジして収録している。

『聖剣伝説 2 シークレット オブ マナ』は、2018年2月15日発売予定で、価格は4,800円(税別)。機種間のクロスセーブは未対応となっている。なお、飛び出す絵本、アレンジトラックス CD、ランディ・プリム・ポポイのマスコットフィギュアが同梱された数量限定の「聖剣伝説 2 SECRET of MANA COLLECTOR’S EDITION」(13,870円/税別、PlayStation 4/PlayStation Vita版のみ)も発売される。

(C)1993,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved