アニソン・声優アーティスト23組参加のアニメ100周年記念ソングが10/25発売

アニメ100周年を記念して制作されたアニバーサリーソング「翼を持つ者 ~Not an angel Just a dreamer~」が2017年10月25日(水)に発売されることが決定。100周年を盛り上げるためにレーベルを超え集結したアニソン・声優アーティスト23組の顔ぶれも公開され、あわせて、本楽曲は「アニメNEXT100」の公式ソングにも決定した。

今回制作されたアニメ100周年アニバーサリーソングは、「ONE PIECE/ウィーアー!」など多数のヒットソングを手掛けた作曲家・田中公平が企画したもの。日本のアニメ・アニソン文化を支えたアーティストと一緒に、"アニソン版「We Are The World」を作りたい"という声に賛同した、世代やレーベルを超えたアニソン・声優アーティスト23組が集結した。【i☆Ris 、井上あずみ、Wake Up, Girls!、内田真礼、串田アキラ、GRANRODEO、ささきいさお、下野紘、JAM Project、鈴木このみ、鈴村健一、竹達彩奈、茅原実里、TRUE、豊永利行、中川翔子、羽多野渉、堀江美都子、Minami、水木一郎、三森すずこ、May'n、米倉千尋(※五十音順)】さらに、作詞に畑亜貴・藤林聖子、作曲に田中公平・上松範康らが参加し、約8分に及ぶ壮大な楽曲が仕上がっている。

本楽曲の収録に参加したアニメソング界の大王こと、ささきいさおは「この壮大な作品に参加できることは大きな喜びです」とコメント。また元祖アニメソングの帝王、水木一郎は「アニソン人生の中で自分が感じてきたことが込められている気がして、改めてアニソンって良いなという気持ちで歌いました」と語り、また、"アニメそのものが人生"と語る堀江美都子は「多くのアーティストの方達と一緒にひとつの曲を作るということで仕上がりがとても楽しみです」と期待の胸の内を明かした。また、中川翔子も「レジェンドである大先輩方と一緒に生きた証になると思います」と意気込みを語っている。

また、公式ソングとなった「アニメNEXT100」は、今年2017年が日本アニメ100周年であることを記念し、日本のアニメーションの"真"の魅力を世界中の全ての人達に向けて発信するプロジェクト。本楽曲を皮切りに、さらに日本のアニメやアニソン文化を世界に伝えていくという。

早くも10月25日(水)にリリースされることが決まった「翼を持つ者 ~Not an angel Just a dreamer~」の付属DVDには、参加アーティストのレコーディング風景を収めたミュージックビデオを収録。また、同公式サイトでは、参加アーティストのコメントムービーが順次公開される予定となっている。

(C)tsubasa project