［日本アニメ100周年］アニソン版「We Are The World」誕生　田中公平が企画　水木一郎など23組参加

日本でアニメが公開されてから100周年を迎えたことを記念したアニバーサリーソング「翼を持つ者 ~Not an angel Just a dreamer~」の参加アーティスト(C)tsubasa project

日本でアニメが初めて公開されてから100周年を迎えたことを記念して、アニバーサリーソング「翼を持つ者 ~Not an angel Just a dreamer~」が制作されたことが25日、明らかになった。日本動画協会が主催し、日本のアニメを世界に向けて発信するプロジェクト「アニメNEXT100」の公式ソングで、「ONE PIECE」「サクラ大戦」などで知られる作曲家の田中公平さんがアニソン版「We Are The World」を作ろうと企画。田中さんと上松範康さんが作曲、畑亜貴さんと藤林聖子さんが作詞を手がけ、水木一郎さんや堀江美都子さん、ささきいさおさん、串田アキラさん、中川翔子さん、三森すずこさん、下野紘さん、鈴村健一さん、i☆Ris、Wake Up,Girls!など23組が参加した約8分の楽曲になる。CDがエイベックス・ピクチャーズから10月25日に発売される。

同曲を企画し、制作総指揮を務める田中さんは、制作の経緯を「今や日本文化の中でクールジャパンの先鋒(せんぽう)となった感のあるアニメ、アニソン、そして、そのアニソンを歌っておられるアニソン歌手さんの素晴らしい歌声を、もっと世界の方々に聴かせたいと思い、個人的な発案でアニソン版『We Are The World』を作りたいとプレゼンをしたところ、『アニメNEXT100』プロジェクトの皆さんから賛同を得て、また各レコード会社さんの協力も得て、いろいろな垣根を越えて制作できることになりました」と説明。

参加アーティストの選定については「各方面からの推薦を受け、この企画に賛同していただけそうな歌手の方にお声がけし、惜しくも参加できなかった歌手の方もおられますが、素晴らしい実績とそれぞれにあふれるほどの“アニソン愛”をお持ちの方々に参加してもらえたと喜びを感じています」と話している。

また、水木さんは「記念すべき100周年のアニバーサリーソングに参加できることはアニソン歌手冥利に尽きると思っています。100周年にふさわしい広大なスケールの楽曲になっていますし、アニソン人生の中で自分が感じてきたことが込められている気がして、改めてアニソンって良いなという気持ちで歌いました」とコメントを寄せている。

◇参加アーティスト(敬称略)

i☆Ris▽井上あずみ▽Wake Up,Girls!▽内田真礼▽串田アキラ▽GRANRODEO▽ささきいさお▽下野紘▽JAM Project▽鈴木このみ▽鈴村健一▽竹達彩奈▽茅原実里▽TRUE▽豊永利行▽中川翔子▽羽多野渉▽堀江美都子▽Minami▽水木一郎▽三森すずこ▽May’n▽米倉千尋

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。