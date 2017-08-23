日本エイサー、完全フラット状態で使える4万円台の14型ノートPC

日本エイサーは22日、「Aspire 1」シリーズの新製品として、14型エントリーノートPC「A114-31-A14P」を発表した。8月24日に発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は45,000円前後(税別)。
画面を180度まで開閉し、完全フラット状態で使用できるノートPC。14型の光沢(グレア)液晶パネルを使用し、解像度は1,366×768ドット。ブルーライト対策メガネと同等の効果を発揮する「Acer BluelightShield」を搭載しており、強 / 中 / 弱 / 長時間の4段階でブルーライトを調整できる。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron N3350(1.10GHz)、メモリがDDR3L 1,600MHz 4GB、ストレージが64GB eMMC、グラフィックスがIntel HD Graphics 500(CPU内蔵)など。OSはWindows 10 Home 64bit。
ネットワークはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.0。主なインタフェースはUSB 3.0×1、USB 2.0×2、HDMI×1など。バッテリ駆動時間は約9時間。本体サイズはW343×D245×H17.95mm、重量は約1.650kg。