［グランドジャンプ プレミアム］ジャンプのレジェンドが集結　「キャプテン翼」「ろくでなしBLUES」…

「キャプテン翼」の小学生編の“幻の読み切り”や「ろくでなしBLUES」の番外編「ろくでなしぶるーちゅ」、「THE MOMOTAROH（ザ・モモタロウ）」の新作読み切りなど「週刊少年ジャンプ」（集英社）のレジェンド作品が、23日発売の「グランドジャンプ プレミアム」（同）9月号に一挙掲載された。

「週刊少年ジャンプ」の創刊50周年を記念した企画で、「ブラック・エンジェルズ」の新作読み切り「ブラック・エンジェルズ 雪藤ですが…何か！？」、「幽☆遊☆白書」「HUNTER×HUNTER」などの冨樫義博さんの“幻のネーム（マンガの下書き）”を水野ハチさんがマンガ化した「悪天ウォーズ」の前編も掲載されたほか、「キン肉マン」の最新シリーズの第1話を再掲載。レジェンドが集結した。

なお、同誌の歴史を振り返る企画展の第1弾「創刊50周年記念 週刊少年ジャンプ展VOL.1創刊～1980年代、伝説のはじまり」も森アーツセンターギャラリー（東京都港区）で開催中。後期展示が9月1日にスタートし、100点以上の展示原画が入れ替えられる。