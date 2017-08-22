「ネギま！」BD-BOX発売記念、「大麻帆良祭」上映イベントに赤松健も

「魔法先生ネギま！コンプリート BOX III」ジャケットイラスト (c)赤松健・講談社・関東魔法協会

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赤松健原作によるアニメ「魔法先生ネギま！」のBlu-ray BOX発売と、「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま！2～」のテレビアニメ化を記念し、「大麻帆良祭」の上映イベントが開催される。

「大麻帆良祭」は2005年12月10日に千葉・幕張メッセで行われた「ネギま！」のキャスト32人が総出演したライブ。上映イベントは9月2日に東京・新宿バルト9で、9月3日に愛知・ミッドランドスクエア シネマおよび大阪・梅田ブルク7にて実施される。東京公演には赤松健、神楽坂明日菜役の神田朱未、近衛木乃香役野中藍が、愛知・大阪公演には神田、早乙女ハルナ役の石毛佐和、綾瀬夕映役の桑谷夏子が登壇する。

なお9月20日に発売されるBlu-ray BOX3巻には、OVA「魔法先生ネギま！～白き翼 ALA ALBA～」「魔法先生ネギま！～もうひとつの世界～」、そして映画「劇場版 魔法先生ネギま！ANIME FINAL」を収録。また関連楽曲を収録したCDも付属する。さらに封入特典の20ページブックレットには各話紹介のほか、絡繰茶々丸役の渡辺明乃とエヴァンジェリン役の松岡由貴のインタビューを収録。加えて赤松のデザインによる「原作版パクティオーカード」11枚も収められる。

テレビアニメ「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま！2～」は、10月よりTOKYO MX、tvk、サンテレビ、KBS京都、BS11にて放送を開始。なお原作マンガは、別冊少年マガジン（講談社）で連載中だ。

「大麻帆良祭」上映イベント

東京

日時：2017年9月2日（土）18:00～（上映後トークショー）

会場：新宿バルト9

登壇者：赤松健、神田朱未（神楽坂明日菜役）、野中藍（近衛木乃香役）

料金：2500円

名古屋

日時：2017年9月3日（日）11:00～（上映後トークショー）

会場：ミッドランドスクエアシネマ

登壇者：神田朱未（神楽坂明日菜役）、石毛佐和（早乙女ハルナ役）、桑谷夏子（綾瀬夕映役）

料金：2500円

大阪

日時：2017年9月3日（日）17:30～（上映前トークショー）

会場：梅田ブルク7

登壇者：神田朱未（神楽坂明日菜役）、石毛佐和（早乙女ハルナ役）、桑谷夏子（綾瀬夕映役）

料金：2500円、プレミアシート3000円、ペアシート5000円

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