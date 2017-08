ほぼ日手帳が「スペースインベーダー」とコラボ! - 2018年版記念イベントも

ほぼ日は9月2日、タイトーのアーケードゲーム「SPASCE INVADERS(以下スペースインベーダー)」とコラボレートしたオリジナル手帳「スペースインベーダー×ほぼ日手帳2018 weeks」を発売する。数量限定で、価格は2,700円。

銀座ロフトで発売記念イベント実施

「スペースインベーダー」は、タイトーが1978年に企画・開発・販売し、世界的にブームを巻き起こした業務用ゲーム機。「スペースインベーダー×ほぼ日手帳2018 weeks」は、見開きで1週間の予定を把握できる週間手帳に、スペースインベーダーのオリジナルシールを特典として封入している。サイズは横95mm×縦187mm×厚さ10mm、総ページ数は240ページ。

取り扱いは全国のタイトーアミューズメント施設(系列店舗含む)約40店舗。9月11日からはECサイト「タイトートイズマーケット」、Amazon.co.jpでも販売する。ほぼ日手帳WEB SHOPでの販売は行わない。

また銀座ロフトでは9月1日より、「ほぼ日手帳2018」の発売記念イベントを開催する。新商品とカバーの販売に加え、見て楽しめるギャラリースペース「ほぼ日手帳2018 On the Desk in 銀座ロフト」、「燃え殻×糸井重里 スペシャルトークイベント」、記念写真スポット、手帳ミーティングなどを実施する。

イベントの会期は2017年9月1~18日、場所は銀座ロフト(東京都中央区銀座2丁目4番6号 銀座ベルビア館3~6階)。

さらに、ほぼ日手帳を取り扱うロフト全店では、合計3,000円以上の「ほぼ日手帳」関連商品を購入した人に先着で、ほぼ日手帳カバー「カラーズ」デザインのキャンディを贈呈。また銀座ロフトでは、シュタイフとコラボレートしたポップアップストアを9月1日~10日の期間限定で展開する。

(C)HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN

(C)TAITO CORPORATION 1978, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.