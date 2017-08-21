「ブラッククローバー」魔法帝ユリウスは森川智之！鳥海浩輔、小西克幸らも出演

|
ユリウス・ノヴァクロノ役を演じる森川智之。 (c)田畠裕基/集英社·ブラッククローバー製作委員会
田畠裕基原作によるテレビアニメ「ブラッククローバー」の追加キャストが発表された。
魔法騎士団のトップに君臨する偉大な魔道士である、魔法帝ことユリウス・ノヴァクロノ役を森川智之が担当。魔法騎士団長として「銀翼の大鷲」団長ノゼル・シルヴァ役を鳥海浩輔、「紅蓮の獅子王」団長フエゴレオン・ヴァーミリオン役を小西克幸、「碧の野薔薇」団長シャーロット・ローズレイ役を小林ゆう、「翠緑の蟷螂」団長ジャック・ザリッパー役を浪川大輔が演じる。
アニメ「ブラッククローバー」は10月よりテレビ東京系で放送。8月28日には島崎信長演じるユノが所属する「金色の夜明け」のキャスト情報が公開される。
テレビアニメ「ブラッククローバー」
スタッフ
監督：吉原達矢
シリーズ構成：筆安一幸
キャラクターデザイン：竹田逸子
サブキャラクターデザイン：徳永久美子
プロップデザイン：高橋恒星
色彩設計：篠原愛子
音楽：関美奈子
アニメーション制作：studioぴえろ
キャスト
アスタ：梶原岳人
ユノ：島崎信長
ヤミ：諏訪部順一
ノエル・シルヴァ：優木かな
フィンラル・ルーラケイス：福山潤
マグナ・スウィング：室元気
ラック・ボルティア：村瀬歩
ゴーシュ・アドレイ：日野聡
バネッサ・エノテーカ：水樹奈々
チャーミー・パピットソン：安野希世乃
ゴードン・アグリッパ：松田健一郎
グレイ：- ほか
ユリウス・ノヴァクロノ：森川智之
ノゼル・シルヴァ：鳥海浩輔
フエゴレオン・ヴァーミリオン：小西克幸
シャーロット・ローズレイ：小林ゆう
ジャック・ザリッパー：浪川大輔
(c)田畠裕基/集英社·ブラッククローバー製作委員会
本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
著作権は提供各社に帰属します。