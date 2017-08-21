「ブラッククローバー」魔法帝ユリウスは森川智之！鳥海浩輔、小西克幸らも出演

ユリウス・ノヴァクロノ役を演じる森川智之。 (c)田畠裕基/集英社·ブラッククローバー製作委員会

田畠裕基原作によるテレビアニメ「ブラッククローバー」の追加キャストが発表された。

魔法騎士団のトップに君臨する偉大な魔道士である、魔法帝ことユリウス・ノヴァクロノ役を森川智之が担当。魔法騎士団長として「銀翼の大鷲」団長ノゼル・シルヴァ役を鳥海浩輔、「紅蓮の獅子王」団長フエゴレオン・ヴァーミリオン役を小西克幸、「碧の野薔薇」団長シャーロット・ローズレイ役を小林ゆう、「翠緑の蟷螂」団長ジャック・ザリッパー役を浪川大輔が演じる。

アニメ「ブラッククローバー」は10月よりテレビ東京系で放送。8月28日には島崎信長演じるユノが所属する「金色の夜明け」のキャスト情報が公開される。

テレビアニメ「ブラッククローバー」

スタッフ

監督：吉原達矢

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：竹田逸子

サブキャラクターデザイン：徳永久美子

プロップデザイン：高橋恒星

色彩設計：篠原愛子

音楽：関美奈子

アニメーション制作：studioぴえろ

キャスト

アスタ：梶原岳人

ユノ：島崎信長

ヤミ：諏訪部順一

ノエル・シルヴァ：優木かな

フィンラル・ルーラケイス：福山潤

マグナ・スウィング：室元気

ラック・ボルティア：村瀬歩

ゴーシュ・アドレイ：日野聡

バネッサ・エノテーカ：水樹奈々

チャーミー・パピットソン：安野希世乃

ゴードン・アグリッパ：松田健一郎

グレイ：- ほか

ユリウス・ノヴァクロノ：森川智之

ノゼル・シルヴァ：鳥海浩輔

フエゴレオン・ヴァーミリオン：小西克幸

シャーロット・ローズレイ：小林ゆう

ジャック・ザリッパー：浪川大輔

(c)田畠裕基/集英社·ブラッククローバー製作委員会