『DRAGON PRINCESS』、1st CDが8/26発売! CD収録楽曲の先行配信を開始

初回限定特典B2ポスター

2017年8月26日(土)に1st CDが発売される『DRAGON PRINCESS』に収録されている「Hang in There」「Amadeus Tears」の2曲の先行配信がiTunesにてスタートした。

神聖ドラクル王国のお姫様・ティア(cv. 福原綾香)や、日本のバンドマンである春秋旬太郎(cv. 森久保祥太郎)達が織りなすドラマパートのロックストーリーを体感する前に一足早く、その楽曲を体感してみよう。

また、8月27日(日)には表参道GROUNDにて、CD発売を記念したイベント「ULTRA DRAGONIC CARNIVAL!」の開催も決定している。DRAGON PRINCESS SPECIALUNITやTECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUNDなどが出演する本イベントだが、限定チケット(グッズ&アンコールイベント参加)も発売中となっているので、あわせてチェックしておきたい。

楽曲の先行配信開始に伴い、ドラマAパートにあたる「Dirty Aggressions Done Dirt Cheap」を限定先行配信も開始。加えて「DRAGON PRINCESS【DRAMA PART】Dirty Aggressions Done Dirt Cheap」も限定先行配信されている。

DRAGON PRINCESS【DRAMA PART】Dirty Aggressions Done Dirt Cheap 限定先行配信中!





■『DRAGON PRINCESS』CD情報

【発売日】2017年8月26日

【品番/価格】EXCD-DP001 / 2,800円(税別)

【TRACK LIST】

1. Prologue ~Dragon Princess's ATTACK!~

2. Hang in There (OP Short Ver.)

3. Dirty Aggressions Done Dirt Cheap

4. Strange Kind Of Women

5. Amadeus Tears (ED Short Ver.)

6. Epilogue ~Band Man's ATTACK~

7. Hang in There (Full ver.)

8. Amadeus Tears (Full ver.)

(C) DRAGON PRINCESS