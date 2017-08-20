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      『DRAGON PRINCESS』、1st CDが8/26発売! CD収録楽曲の先行配信を開始

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      初回限定特典B2ポスター

      2017年8月26日(土)に1st CDが発売される『DRAGON PRINCESS』に収録されている「Hang in There」「Amadeus Tears」の2曲の先行配信がiTunesにてスタートした。

      神聖ドラクル王国のお姫様・ティア(cv. 福原綾香)や、日本のバンドマンである春秋旬太郎(cv. 森久保祥太郎)達が織りなすドラマパートのロックストーリーを体感する前に一足早く、その楽曲を体感してみよう。

      また、8月27日(日)には表参道GROUNDにて、CD発売を記念したイベント「ULTRA DRAGONIC CARNIVAL！」の開催も決定している。DRAGON PRINCESS SPECIALUNITやTECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUNDなどが出演する本イベントだが、限定チケット(グッズ&アンコールイベント参加)も発売中となっているので、あわせてチェックしておきたい。

      楽曲の先行配信開始に伴い、ドラマAパートにあたる「Dirty Aggressions Done Dirt Cheap」を限定先行配信も開始。加えて「DRAGON PRINCESS【DRAMA PART】Dirty Aggressions Done Dirt Cheap」も限定先行配信されている。

      DRAGON PRINCESS【DRAMA PART】Dirty Aggressions Done Dirt Cheap 限定先行配信中！


      ■『DRAGON PRINCESS』CD情報
      【発売日】2017年8月26日
      【品番/価格】EXCD-DP001 / 2,800円(税別)
      【TRACK LIST】
      1. Prologue ～Dragon Princess's ATTACK！～
      2. Hang in There (OP Short Ver.)
      3. Dirty Aggressions Done Dirt Cheap
      4. Strange Kind Of Women
      5. Amadeus Tears (ED Short Ver.)
      6. Epilogue ～Band Man's ATTACK～
      7. Hang in There (Full ver.)
      8. Amadeus Tears (Full ver.)

      (C) DRAGON PRINCESS

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