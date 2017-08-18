ASRock、税別6,880円前後のAMD A320搭載マイクロATXマザーボード

マスタードシードは8月18日、ASRock製マザーボードの新モデルとして、AMD Ryzenシリーズ対応のA320チップセットを搭載したマイクロATXモデル「A320M-HDV」の取り扱い開始を発表した。8月25日の発売を予定し、店頭予想価格は税別6,880円前後。
エントリー向けのマイクロATXマザーボード。Digi Power VRM設計やELNA製オーディオコンデンサを採用するほか、USBやLAN、オーディオのサージ保護をする「Full Spike Protection」に対応する。
|ソケット
|Socket AM4
|チップセット
|AMD A320
|メモリ
|DDR4 3200+(OC)MHz×2(最大32GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×1、PCI Express 2.0 x1×1
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×4、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Realtek RTL8111GR)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC887)
|フォームファクタ
|マイクロATX
|そのほか
|USB 3.0×4、USB 2.0×2、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別6,880円前後