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      ASRock、税別6,880円前後のAMD A320搭載マイクロATXマザーボード

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      マスタードシードは8月18日、ASRock製マザーボードの新モデルとして、AMD Ryzenシリーズ対応のA320チップセットを搭載したマイクロATXモデル「A320M-HDV」の取り扱い開始を発表した。8月25日の発売を予定し、店頭予想価格は税別6,880円前後。

      エントリー向けのマイクロATXマザーボード。Digi Power VRM設計やELNA製オーディオコンデンサを採用するほか、USBやLAN、オーディオのサージ保護をする「Full Spike Protection」に対応する。

      ソケット Socket AM4
      チップセット AMD A320
      メモリ DDR4 3200+(OC)MHz×2(最大32GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×1、PCI Express 2.0 x1×1
      ストレージ SATA 6Gb/s×4、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
      対応RAID 0/1/5/10
      ネットワーク GigabitEthernet×1(Realtek RTL8111GR)
      サウンド High Definition Audio(Realtek ALC887)
      フォームファクタ マイクロATX
      そのほか USB 3.0×4、USB 2.0×2、HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1、オーディオジャック×1など
      店頭予想価格 税別6,880円前後
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