日本HP、ゲーミングノートPC「OMEN by HP 17/OMEN by HP 15」に新モデル

日本HPは8月17日、ゲーミングPC「OMEN by HP」ブランドのノートPC「OMEN by HP 17」と「OMEN by HP 15」を発表、同日より販売を開始した。いずれも仕様の違いにより2モデルずつのラインナップ。HP Directplusでの販売となり、価格はOMEN by HP17が税別219,800円から。OMEN by HP15が税別179,800円から。

OMEN by HP 17

OMEN by HP 15

OMEN by HP 17とOMEN by HP 15は、それぞれ17.3型と15.6型ディスプレイを搭載するゲーミングノートPC。ディスプレイの解像度は1,920×1,080ドットのフルHDで、NVIDIA G-SYNCをサポートする。なお、OMEN by HP 15は薄型筐体に高性能GPUが搭載可能な「Max-Q Design」に対応した設計を採用する。

いずれも、従来モデルからデザインを刷新した。同時に発表した「OMEN X by HP Compact Desktop P1000」や「OMEN by HP Desktop 880」に合わせ、近未来の戦闘機をイメージしたデザインを採用し、カラーリングにシャドウブラックとドラゴンレッドをあしらった。

キーボードは、26個キーのロールオーバーアンチゴースト機能をサポート。ゲームでの使用頻度が高いW/A/S/Dキーに対し、キートップの色を変え、感覚的に分かりやすくしている。また、OMEN by HP 17では6個のマクロキーを備える。

OMEN by HP 17ではキーボード左端に6つのマクロキーを備える

ゲーミングノートPCでは熱対策が重要になるが、従来モデルに比べ、ファンを大型化したほか、ヒートパイプのカバー面積拡大、底面に設けた吸気口のエアフローの改善といった工夫を施す。

OMEN HPシリーズ共通のユーティリティソフト「OMEN コマンドセンター」をプリインストールし、各種ステータスの管理やネットワークの最適化、オーバークロック設定、ベンチマーク、LEDコントロールなどの一元管理が可能だ。サウンドはデュアルスピーカーとデュアルマイクを内蔵し、Audio by Bang & Olufsenに対応する。

OMEN by HP 17

OMEN by HP 17は、スタンダード・プロモデル(17-an011TX)とパフォーマンス・プロモデル(17-an012TX)の2モデルを用意する。違いはグラフィックス機能で、スタンダード・プロモデルではNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB、パフォーマンス・プロモデルではNVIDIA GeForce GTX 1070 8GBを搭載する。

OMEN by HP 17

このほかの仕様は、CPUがIntel Core i7-7700HQ(2.80GHz)、チップセットがMobile Intel HM175、メモリがDDR4-2400 16GB(最大16GB)、ストレージが512GB SSD(PCIe NVMe M.2) + 1TB SATA3 HDD、OSがWindows 10 Pro 64bit。

通信機能は、ギガビット対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースは、USB Type-C 3.1 Gen2×1(Thunderbolt 3、電源オフUSBチャージ機能対応)、USB 3.1 Gen1×3(うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、HDMI 2.0×1、Mini DisplayPort×1、ヘッドホン出力/マイク入力コンボポート×1、マイク入力ポート×1。

バッテリー駆動時間は約5時間45分。本体サイズはW422×D304×H33(最薄部)~36.5(最厚部)mm、重量は約3.61kg。

OMEN by HP 15

OMEN by HP 15は、パフォーマンスモデル(15-ce015TX)とプロフェッショナルモデル(15-ce016TX)の2モデルをそろえる。モデルによる違いは搭載OSのみ。パフォーマンスモデルではWindows 10 Home 64bit、プロフェッショナルモデルではWindows 10 Pro 64bitを搭載する。

OMEN by HP 15

このほかの仕様は、CPUがIntel Core i7-7700HQ(2.80GHz)、チップセットがMobile Intel HM175、メモリがDDR4-2400 16GB(最大16GB)、ストレージが256GB SSD(PCIe NVMe M.2) + 1TB SATA3 HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB(Max-Q Design対応)。

通信機能は、ギガビット対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースは、USB Type-C 3.1 Gen2×1(Thunderbolt 3、電源オフUSBチャージ機能対応)、USB 3.1 Gen1×3(うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、HDMI 2.0×1、Mini DisplayPort×1、ヘッドホン出力/マイク入力コンボポート×1、マイク入力ポート×1。

バッテリー駆動時間は約5時間。本体サイズはW388×D275×H24.8(最薄部)~28.5(最厚部)mm、重量は約2.63kg。