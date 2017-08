日本HP、冷却機能を大幅強化したゲーミングPC「OMEN by HP Desktop 880」

日本HPは8月17日、ゲーミングPC「OMEN by HP」ブランドのデスクトップPC「OMEN by HP Desktop 880」を発売した。水冷モデルと空冷モデルおよびOSの違いにより4機種をそろえる。HP Directplusでの販売となり、価格は税別238,000円から。

OMEN by HP Desktop 880

OMEN by HP Desktop 880は、従来モデルから筐体デザインを一新。同時に発表となった「OMEN X by HP Compact Desktop P1000」「OMEN by HP17」「OMEN by HP15」と同じシャドウブラックとドラゴンレッドの配色に加えて、中世ヨーロッパ風の甲冑や近未来の戦闘機したデザインを採用する。

特に上位機種では左サイドパネルがスモークガラスのようなシースルードアで加工されており、SF映画に登場する宇宙船のように内部が赤く光る仕様になっている。

本体内部の警戒感のある赤い光。グラフィックにはNVIDIA GeForce GTX 1080 Ti(GDDR5X 11GB)を採用している

本体正面のエンブレムも赤く光る

また、前モデルから冷却機能を大幅に強化した。シャーシを15%大型化することで、エアフローを最大51%アップした65CFMまで向上させた。さらに空冷モデルでは、2基搭載する空冷ファンを120mmに大型化。一方の水冷モデルではラジエータを120mmとした。

マザーボードにマイクロATXを採用し、コンパクトながら高い拡張性を確保。デュアルグラフィックス(SLI)にも対応する。このほか、サイドパネルがワンタッチで開く「サイドパネルアクセスドアボタン」を設け、2基の3.5インチドライブベイは、真上から装着する方式で、抜き挿ししやすい角度に工夫されている。

ハードディスクを上方向から抜き挿しできる

OMEN HPシリーズ共通のユーティリティソフト「OMEN コマンドセンター」をプリインストールし、各種ステータスの管理やネットワークの最適化、オーバークロック設定、ベンチマーク、LEDコントロールなどの一元管理が可能だ。

水冷モデル

水冷モデルでは、Windows 10 Home 64bit搭載の「880-078jp」と、Windows 10 Pro 64bit搭載の「880-088jp」を用意する。

このほかの仕様は共通で、CPUがIntel Core i7-7700K(4.20GHz)、チップセットがIntel Z270、メモリがPC4-19200(DDR4-2400MHz)32GB(最大32GB)、ストレージが512GB SSD(PCIe NVMe M.2) + 2TB SATA3 HDD、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ(スリムタイプ)、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB。電源が750W 80PLUS PLATINUM。

通信機能は、ギガビット対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースが、USB Type-C 3.0×2、USB 3.0×6、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×3、メディアカードリーダー、オーディオポート。本体サイズはW190×D482×H457mm、重量は約13.95kg。

空冷モデル

水冷モデルでは、Windows 10 Home 64bit搭載の「880-077jp」と、Windows 10 Pro 64bit搭載の「880-087jp」を用意する。

仕様は、CPUがIntel Core i7-7700(3.60GHz)、チップセットがIntel H270、メモリがPC4-19200(DDR4-2400MHz)32GB(最大32GB)、ストレージが512GB SSD(PCIe NVMe M.2) + 2TB SATA3 HDD、光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブ(スリムタイプ)、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1070 8GB。電源が500W 80PLUS BRONZE。

通信機能は、ギガビット対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースが、USB Type-C 3.0×2、USB 3.0×6、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×3、DL-DVI-D×1、メディアカードリーダー、オーディオポート。本体サイズはW190×D482×H457mm、重量は約13.95kg。