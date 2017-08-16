普段使いに適した15.6型ノートPC、第7世代Core i5搭載で税別76,980円

ユニットコムは16日、iiyama PCの「LEVEL∞」ブランドにて、CPUに第7世代Intel Core i5を採用した15.6型HDノートPC「Stl-15HP036-i5-HMEM」の販売を開始した。BTOに対応し、即日出荷も可能。直販サイト「パソコン工房WEBサイト」の税別価格は76,980円から。
省電力性の高い第7世代Intel Core i5を搭載する、普段使いに適した15.6型スタンダードノートPC。14時までにクレジットカードもしくは代金引換にて注文すると、即日出荷が可能。
基本構成の主な仕様は、CPUがIntel Core i5-7200U(2.5GHz)、メモリが8GB DDR4-2133(8GB×1)、ストレージが1TB HDD、グラフィックスがIntel HD Graphics 620(CPU内蔵)、光学ドライブが非搭載、ディスプレイが15.6型(1,366×768ドット)の非光沢液晶、OSがWindows 10 Home 64bitなど。
インタフェースはUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0×1、USB 2.0×1、HDMI出力×1、D-Sub×1、ヘッドホン/スピーカー出力×1、マイク入力×1、SDHC/XC・MMC対応カードリーダー、100万画素Webカメラなど。通信機能は、IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠の無線LAN、Gigabit準拠の有線LAN。バッテリ駆動時間は約4.6時間。
本体サイズはW377×D259×H24.2mm、重量は約2.2kg。