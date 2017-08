「テニプリ」跡部・手塚のVR単独公演が10月に、ベストアルバムも発売決定

「新テニスの王子様」21巻

許斐剛「新テニスの王子様」に登場する跡部景吾と手塚国光によるイベントが、神奈川・DMM VR THEATERにて開催されることが決定した。

それぞれの誕生日に合わせ、跡部の公演「跡部景吾 Anniversary EVENT 2017~It’s a special day~」は10月4日、手塚の公演「手塚国光 Anniversary EVENT 2017~This is my song for you~」は10月7日に計7回ずつ実施。2人はVR技術によって観客の前に登場する。

チケットの先行販売開始日は9月2日を予定しており、一般販売は9月16日にスタート。また2人のイベント日実施日にはそれぞれのベストアルバム「KING HIT 2003-2014 KEIGO ATOBE Complete Single Collection」「My Light-THE BEST OF KUNIMITSU TEZUKA SINGLES COLLECTION-」の発売も決定しており、アニメイトで初回限定盤を予約した人を、イベントのプレミアシートに各回34名ずつ抽選で招待する。応募方法の詳細は「新テニスの王子様」の公式サイトにて確認を。

跡部景吾 Anniversary EVENT 2017~It’s a special day~

日程:2017年10月4日(水)

時間:(1回目)開場9:30/開演10:00、(2回目)開場11:15/開演11:45、(3回目)開場13:00/開演13:30、(4回目)開場14:45/開演15:15、(5回目)開場16:30/開演17:00、(6回目)開場18:15/開演18:45、(7回目)開場20:00/開演20:30

会場:DMM VR THEATER

手塚国光 Anniversary EVENT 2017~This is my song for you~

日程:2017年10月7日(土)

時間:(1回目)開場9:30/開演10:00、(2回目)開場11:15/開演11:45、(3回目)開場13:00/開演13:30、(4回目)開場14:45/開演15:15、(5回目)開場16:30/開演17:00、(6回目)開場18:15/開演18:45、(7回目)開場20:00/開演20:30

会場:DMM VR THEATER

