エルヴィス・プレスリー没後40年、世界で最も聴かれている楽曲は?

世界で1億4,000万人以上のユーザーに利用されている音楽ストリーミングサービス・Spotifyは、16日で没後40年を迎える"キング・オブ・ロックンロール"ことエルヴィス・プレスリーの音楽再生に関するデータを発表した。

エルヴィスが残した「Jailhouse Rock」、「Hound Dog」、「Can't Help Falling in Love」などの名曲の数々は、1977年8月16日にこの世を去った後も世界中の音楽ファンに愛され続けている。

Spotify上の再生数は累計10億回以上。最も聴かれているのは「Can't Help Falling in Love」(9,000万回以上)で、次いで「Suspicious Minds」(6,900万回以上)、「Jailhouse Rock」(6,800万回以上)。

そのほか、最も聴かれている国はエルヴィスの故郷・アメリカではなく、スウェーデン、イギリス、チリ、アイスランド、オランダの順で高いことが判明。都市部では、再生回数上位5都市のうち3都市がイギリス(グラスゴー、マンチェスター、バーニンガム)であることも分かった。

■世界の楽曲ランキング

1. Can't Help Falling in Love

2. Suspicious Minds

3. Jailhouse Rock

4. Blue Christmas

5. In the Ghetto

6. A Little Less Conversation - JXL Radio Edit Remix

7. Hound Dog

8. Always On My Mind

9. Burning Love

10. Heartbreak Hotel

11. Don't Be Cruel

12. Blue Suede Shoes

13. All Shook Up

14. (You're The) Devil In Disguise

15. Love Me Tender

16. Viva Las Vegas

17. Are You Lonesome Tonight

18. It's Now or Never

19. Return to Sender

20. That's All Right



■日本の楽曲ランキング

1. Can't Help Falling in Love

2. Blue Christmas

3. A Little Less Conversation - JXL Radio Edit Remix

4. Jailhouse Rock

5. Hound Dog

6. Heartbreak Hotel

7. Suspicious Minds

8. Burning Love

9. Don't Be Cruel

10. Blue Suede Shoes

11. Love Me Tender

12. Stuck on You

13. In the Ghetto

14. All Shook Up

15. A Little Less Conversation

16. Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane)

17. Good Luck Charm

18. Just Pretend

19. (Let Me Be Your) Teddy Bear

20. It's Now or Never



■楽曲再生率の高い国(各国のエルヴィスの楽曲の再生回数を、その国の総再生回数で割った上で比較)

1. スウェーデン

2. イギリス

3. チリ

4. アイスランド

5. オランダ

6. アイルランド

7. ベルギー

8. ノルウェー

9. リヒテンシュタイン

10. キプロス



■楽曲再生率の高い都市(各都市のエルヴィスの楽曲の再生回数を、その都市の総再生回数で割った上で比較)

1. グラスゴー(イギリス)

2. サンチアゴ(チリ)

3. マンチェスター(イギリス)

4. ヨーテボリ(スウェーデン)

5. バーミンガム(イギリス)

6. ダブリン(アイルランド)

7. ストックホルム(スウェーデン)

8. オスロ(ノルウェー)

9. メルボルン(オーストラリア)

10. アムステルダム(オランダ)