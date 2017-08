長渕剛『CDTV』ついに初出演！ライヴ裏側、独占インタビューなど2週連続放送

歌手の長渕剛が、8月19日、26日の2週にわたってTBSの音楽番組『COUNT DOWN TV』(毎週土曜24:58~)に出演することがわかった。長渕が同番組に出演するのは、今回が初となる。



約40年に渡り歌い続けている長渕は、時代ごとに多くの人々に影響を与え続けている唯一無二の存在だ。7月15日に生放送された大型音楽番組『音楽の日』(同局)でも、60歳とは思えぬ熱いパフォーマンスを披露し視聴者を釘付けにした。



今回番組では、旬のアーティストにスポットを当て、インタビューあり、密着取材あり、スタジオライヴありでおくるコーナー「ARTIST FILE」で長渕を特集する。一夜限りで開催されるライヴ「BLACK TRAIN ONE NIGHT PREMIUM LIVE AT 日本武道館」に、リハーサルから密着取材。楽曲のイメージをバンドメンバーに伝え、ライヴの音作りをしていく“音楽家”としての一面、当日のライヴの裏側を明かすだけではなく、独占インタビューも敢行。何を考え、何を思い、何を感じているのか……リアルな姿を記録し、「現在の長渕剛の思い・言葉・歌」を現在の世の中に生きる全ての人々に伝える。



またスタジオライヴでは、5年3ヵ月ぶりのリリースとなる最新アルバム「BLACK TRAIN」より「Black Train」と「LOSER」を披露。さらに、本人の口から、アルバムに掛ける思いが語られる。常に“いま”を歌い続けてきた長渕の、魂の叫びを聞いてみては。

