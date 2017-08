［金曜ロードSHOW！］「HiGH＆LOW THE RED RAIN」特別版を放送　新作映画初出し映像も！

「HiGH&LOW THE MOVIE 特別版 from THE RED RAIN」のビジュアル (C)2017「HiGH&LOW」製作委員会

11日の「金曜ロードSHOW!」(日本テレビ系、午後9時)は、2016年公開の映画「HiGH&LOW THE RED RAIN」(山口雄大監督)の特別版「HiGH&LOW THE MOVIE 特別版 from THE RED RAIN」を放送する。新たに撮影したスペシャル映像に加えて、新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」(19日公開) の初出し映像も楽しめるという。

「HiGH&LOW」は、ドラマや映画、マンガ、ライブなどが連動した「EXILE TRIBE」によるエンターテインメントプロジェクト。「山王連合会」「White Rascals」「鬼邪高校」「RUDE BOYS」「達磨一家」の五つのチームが拮抗(きっこう)するSWORD地区を舞台に、男たちのプライドをかけた壮絶な戦いや仲間との友情、絆などを描いてきた。

「THE RED RAIN」は、TAKAHIROさん、「三代目 J Soul Brothers」の登坂広臣さん、俳優の斎藤工さんによる「雨宮兄弟」の固い絆の物語。かつて「SWORD地区」一帯を圧倒的な力で支配していたチーム「ムゲン」と並び最強と称された「雨宮兄弟」。次男の雅貴(TAKAHIROさん)と三男の広斗(登坂さん)は、1年前に姿を消した兄の尊龍(斎藤さん)を捜し続けていた。両親の命日に消えた尊龍が現れることを期待していたが、そこに現れたのは尊龍の行方の手がかりを知る少女・愛華(吉本実憂さん)だった。

愛華は、SWORD地区・カジノ推進派と手を組み裏で暗躍する上園会の上園(石黒賢さん)にとって命取りとなる機密情報の入ったUSBメモリーを弁護士の父から託され、命からがら逃げていたところ、“復讐(ふくしゅう)”のため上園会に潜入していた尊龍に助けられたという。さらに雅貴と広斗に、尊龍がUSBを持って愛華の前からも姿を消してしまったことを伝えるが……と展開する。

特別編では、尊龍と愛華の過去の関係が深く描かれるといい、物語の最後には、さらにスケールアップした新作映画「THE MOVIE 2 / END OF SKY」 の映像がテレビで初披露される。

次週18日の「金曜ロードSHOW!」は、09年に公開された細田守監督の劇場版アニメ「サマーウォーズ」を放送する。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。