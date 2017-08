「英語コミックス おそ松くん ベスト・コレクション」 (c)FUJIO PRODUCTION (c)TATSUMI PUBLISHING 2017.

赤塚不二夫「おそ松くん」を題材にした初心者向けの英会話学習テキスト「英語コミックス おそ松くん ベスト・コレクション」が、本日8月10日に辰巳出版より発売された。

同書には、「おそ松くん」から選りすぐった12のエピソードを英訳して収録。コマの外には日本語が配置されており、相対する英語と見比べやすいレイアウトに仕上がっている。また本文の中から、直訳では伝わりにくい英語について解説した「ワンポイント・レッスン」も収録。「That’s what you get」は「ざまあみろ!」、「I’m done for」は「まいった!」などというふうに、20例が丁寧に説明された。

