BIOSTAR、最大8枚のグラフィックスカードを装着可能なマイニング向けマザー

アユートは8月10日、台湾BIOSTAR製のマザーボードとして、グラフィックスカードを最大8枚まで装着できる「TB250-BTC+」を発売した。価格はオープンで、店頭予想価格は13,980円(税別)。
チップセットにはIntel B250を採用。複数のグラフィックスカードを装着する場合は、PCI Express x1の延長と、対応するグラフィックスカードが必要。また、8枚挿しなどをする場合は、TDPに合わせて大容量の電源も必要になる。
|■主な仕様
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel B250
|メモリ
|DDR4-2400×2(最大32GB)
|拡張スロット
|PCI Express (3.0)x16×1、PCI Express (3.0)x1×7
|ストレージ
|SATA 3.6
|ネットワーク
|Gigabit Ethernet×1(RTL811H)
|サウンド
|8CH HD Audio(Realtek ALC887)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.0×4(+ヘッダ1)、USB 2.0×4(+ヘッダ2)、DVI-D×1など
|発売日
|8月10日
|店頭予想価格
|13,980円前後