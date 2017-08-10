ジャンプ作品のLINEスタンプを72週連続配信！第1弾は「DRAGON BALL」

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「DRAGON BALL」のスタンプ。(c)バードスタジオ/集英社
週刊少年ジャンプ（集英社）の創刊50周年を記念し、同誌とLINEの共同によるキャンペーン「LINE×週刊少年ジャンプ」が、本日8月10日にスタートした。
「LINE×週刊少年ジャンプ」では歴代の週刊少年ジャンプ連載作品のLINEスタンプを、毎週木曜日に1作品ずつ72週連続でリリース。第1弾として鳥山明「DRAGON BALL」のスタンプが本日発売された。8月17日には高橋和希「遊☆戯☆王」、8月24日には江川達也「まじかる☆タルるートくん」、8月31日には森田まさのり「ROOKIES」のスタンプが配信される。なお各スタンプの配信日より2週間、LINEマンガにて当該作品の1巻の無料試し読みも行う。
スタンプ配信スケジュール
2017年8月10日（木）：「DRAGON BALL」
2017年8月17日（木）：「遊☆戯☆王」
2017年8月24日（木）：「まじかる☆タルるートくん」
2017年8月31日（木）：「ROOKIES」
2017年9月7日（木）：「DRAGON QUEST-ダイの大冒険-」
2017年9月14日（木）：「ブラッククローバー」
2017年9月21日（木）：「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
2017年9月28日（木）：「封神演義」
2017年10月5日（木）：「黒子のバスケ」
2017年10月12日（木）：「いちご100%」
2017年10月19日（木）：「SKET DANCE」
2017年10月26日（木）：「地獄先生ぬ～べ～」
2017年11月2日（木）：「NARUTO-ナルト-」
2017年11月9日（木）：「聖闘士星矢」
2017年11月16日（木）：「珍遊記」
2017年11月23日（木）：「家庭教師ヒットマンREBORN!」
2017年11月30日（木）：「Dr.スランプ」
2017年12月7日（木）：「べるぜバブ」
2017年12月14日（木）：「ホイッスル！」
2017年12月21日（木）：「セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん」
2017年12月28日（木）：「D.Gray-man」
2018年：ほか51作品
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