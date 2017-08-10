ジャンプ作品のLINEスタンプを72週連続配信！第1弾は「DRAGON BALL」

「DRAGON BALL」のスタンプ。(c)バードスタジオ/集英社

週刊少年ジャンプ（集英社）の創刊50周年を記念し、同誌とLINEの共同によるキャンペーン「LINE×週刊少年ジャンプ」が、本日8月10日にスタートした。

「LINE×週刊少年ジャンプ」では歴代の週刊少年ジャンプ連載作品のLINEスタンプを、毎週木曜日に1作品ずつ72週連続でリリース。第1弾として鳥山明「DRAGON BALL」のスタンプが本日発売された。8月17日には高橋和希「遊☆戯☆王」、8月24日には江川達也「まじかる☆タルるートくん」、8月31日には森田まさのり「ROOKIES」のスタンプが配信される。なお各スタンプの配信日より2週間、LINEマンガにて当該作品の1巻の無料試し読みも行う。

スタンプ配信スケジュール

2017年8月10日（木）：「DRAGON BALL」

2017年8月17日（木）：「遊☆戯☆王」

2017年8月24日（木）：「まじかる☆タルるートくん」

2017年8月31日（木）：「ROOKIES」

2017年9月7日（木）：「DRAGON QUEST-ダイの大冒険-」

2017年9月14日（木）：「ブラッククローバー」

2017年9月21日（木）：「こちら葛飾区亀有公園前派出所」

2017年9月28日（木）：「封神演義」

2017年10月5日（木）：「黒子のバスケ」

2017年10月12日（木）：「いちご100%」

2017年10月19日（木）：「SKET DANCE」

2017年10月26日（木）：「地獄先生ぬ～べ～」

2017年11月2日（木）：「NARUTO-ナルト-」

2017年11月9日（木）：「聖闘士星矢」

2017年11月16日（木）：「珍遊記」

2017年11月23日（木）：「家庭教師ヒットマンREBORN!」

2017年11月30日（木）：「Dr.スランプ」

2017年12月7日（木）：「べるぜバブ」

2017年12月14日（木）：「ホイッスル！」

2017年12月21日（木）：「セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん」

2017年12月28日（木）：「D.Gray-man」

2018年：ほか51作品