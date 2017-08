ボイメン、LinQ、Negiccoは何故人気に？「地方アイドルの秘密」に迫る

CSテレ朝チャンネル2にて8月13日(日)に放送される『津田大介 日本にプラス』(10:00~12:50)のテーマは「地方を元気にするアイドル」。津田大介キャスターが、名古屋のBOYS AND MEN、福岡のLinQ、新潟のNegiccoらと共に“地方アイドルの秘密”に迫る。



国が掲げる目玉政策「地方創生」は苦闘が続いているが、一方で各地域に十数年前からアイドルが誕生している。地方アイドルは、人口減少が続く地域の活性化に貢献し地方を元気にしていると言われるが、東京への一極集中が進む中、アイドルが地方でなぜ熱く支持され、活性化にどう貢献しているのか?



今回VTRにて出演する「BOYS AND MEN」は、名古屋や東海地方を盛り上げるため、2010年に結成。2016年1月、シングル「BOYMEN NINJA」と「Wanna be!」が2曲連続でオリコン1位を獲得。その年の8月に、専属契約を結んだ大手レコード会社から「YAMATO☆Dancing」をリリースし、累計売上30万枚を突破。日本レコード協会のプラチナディスクに認定され、その年の日本レコード大賞の新人賞を受賞。今年1月には日本武道館でライブを開催。いまや名古屋を拠点にしながら、世界へ向けて動き出している。



また、スタジオに登場するLinQは、福岡の地元企業のプロジェクトの一環でつくられ、大手芸能事務所には所属しない独立系のアイドル。「Love in 九州」の頭文字から命名された。週末はほぼ必ず地元福岡のホールでライブを行うなど、九州で活動を続ける一方で、オリコンデイリーチャートで1位となるなど、東京でも活躍。数多くのファンを県外から呼び込み、地元の活性化に貢献する21人のアイドルグループ。



同じくスタジオに登場するNegiccoは、2003年に結成。当時はまだ、「ご当地アイドル」という言葉もなく、JAが売るネギのキャンペーンユニットで、1か月限定のグループだった。その後、地元での地道な活動を続けて、「恋するねぎっ子」を全国発売。その後、何度も解散の危機に見舞われながら、2010年にご当地アイドルの全国大会でグランプリを獲得。翌年にはタワーレコードと契約を結ぶことで、ついにブレークを果たす。2013 年に“にいがた観光特使”に就任するなど、「新潟の宝物」となった。数々の逆境を乗り越え、東京の大ホールで単独ライブを何度も行っている、全国区の人気アイドルだ。



今回、そんな3組からコメントが到着。以下にて紹介する。



<BOYS AND MEN>

アーティストのライブの「名古屋飛ばし」という言葉もあったように、これまで東海エリアにエンターテイメントがなかったことは、僕ら自身も感じていました。「じゃあ自分たちで作ってみよう」と活動を始めました。僕らは、地元の方たちに本当に家族のように温かく育ててもらったチームなので、「名古屋のために」「東海エリアのために」という気持ちを常に持って活動しています。今、自分達が色々なところで活動させていただくことで、名古屋の良さを伝えられていることは、すごく嬉しいです。「東海の芸能、凄いな」と言われたら良いなと思います。



<LinQ>

原:福岡は観光名所として良い所がたくさんあります。さらに、LinQというグループが観光名所のひとつになったらいいな、という気持ちはずっと持っています。最近、県外はもちろん、韓国・中国などアジアからのお客様も増えていて、LinQを観て、福岡で美味しいものを食べ、観光もされています。“笑顔の架け橋”が私たちのテーマなので、そういう繋がりを私たちは作れているのかなと感じて、とても嬉しいです。私はLinQを卒業して新たなステージに進む予定ですが、「福岡を盛り上げたい」という基本的な気持ちは変わらず持ち続けます。そしてこれからも、ここ福岡からいろいろなことを発信していきます。



MYU:実は、報道番組に出演と聞いた時に「どうしよう! まじめにせないかん!」と。最初、笑っちゃいけないと、すっごく緊張していました(笑) でも、収録はすごく楽しかったです。気づいたら笑顔になって私らしくいられました。私自身は熊本出身なので、熊本愛が一番強いですが、とにかく九州が大好きです。だから、まずは九州で活動をしたうえで、そこから全国へLinQを広げていくことを目指します。



新木:ファンの方の中には、他県からLinQを知って。そこから福岡のよさを知ってくださって、移住された方もいるんです。それを知ったとき、私たちの活動が実ったひとつの結果なのかな? と、すごく嬉しかったです。今は九州でのライブをもっとたくさんしたいと思っているんです。福岡はもちろんですが、佐賀とか長崎とかも行きたいですね。九州には福岡以外にも良い所がたくさんありますから。福岡で活動するグループはたくさんいますが、今回LinQを取り上げて下さって嬉しかったです。これからも、「福岡と言えばLinQだよね」と誰もが言ってくれるようなグループになれるよう、頑張ります。



<Negicco>

Kaede:(収録のVTR を観て)社長が今までの画像や映像を残していてくださったことに感動しました。自分自身で振り返ることができて、今までやってきてよかったと改めて感じることができました。私たちのファンの方の中には、今までアイドルなんて見たことなかったけれど、Negiccoのライブを見て初めてアイドルに興味を持ちました! という方も多いんです。新潟は温泉王国でもあります。是非、温泉旅行がてらでも、私たちNegiccoの地元新潟でのライブに足を運んでいただけると嬉しいです。私自身も家族とよく温泉に行きます。一番最近のおススメは泉質も良い瀬波温泉です。是非いらしてください。



Nao☆:私たちの今までの活動をまとめてくださったVTRを見て、改めて地元の皆さんが Negiccoをここまで大きくして下さったという感謝の気持ちでいっぱいです。これからもっと頑張って、全国の皆さんに新潟の良いところを知っていただくことで、恩返しをしていけたら良いなと思っています。今年は地元新潟で音楽フェスを開催させていただけることになりました。15 年やってきた Negicco だからこそ来ていただくことが出来るような、アイドル以外のジャンルの素晴らしいミュージシャンの方たちも参加してくださいます。番組をご覧の皆さん、是非新潟でお待ちしております!



Megu:改めて今までを振り返ると、大変なことも多かったんですけれど……逆に全てそれが原動力になっていたような気がします。地元の方たちは、どんな時も「Negicco頑張っているな」「お客さん増えたね」って毎回言って励ましてくれました。今ステージからたくさんのお客様がいる景色を見て、本当に今までやってきてよかったと心から感じますし、今まで支えてくれた新潟の為に恩返しをしたいと思っています。歌やパフォーマンスで楽しませることも大切ですが、新潟の良い所ももっと紹介していけたら! 今の時期であれば、「寺泊の浜焼き」がおススメです。是非美味しい魚介類を食べながら、日本海の夕陽を見に来ていただきたいです。

