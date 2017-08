［岩田剛典］バースデーにウエディングケーキ？　言い間違えに照れ笑い

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」の完成披露プレミアイベントに登場した岩田剛典さん

ダンス・ボーカルグループ「三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE」の岩田剛典さんが9日、東京都内で行われた映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」(久保茂昭監督、中茎強監督、19日公開)の完成披露プレミアイベントに登場した。撮影中の裏話を聞かれた岩田さんは、撮影中に誕生日を迎え、久保監督らスタッフに祝ってもらったエピソードを披露。「撮影用の車に小っちゃい“ウエディングケーキ”を乗っけて、スタッフさんが……」とバースデーケーキをウエディングケーキと言い間違えてしまい、進行役を務めたNAOTOさんに「ウエディングケーキじゃないよね?」と突っ込まれて照れ笑い。会場も笑いに包まれた。

この日のイベントには、岩田さんのほか、鈴木伸之さん、AKIRAさん、TAKAHIROさん、登坂広臣さん、窪田正孝さん、林遣都さんらキャストやスタッフら60人が登場した。

「HiGH&LOW」は、ドラマや映画、SNS、配信、マンガ、オリジナルベストアルバム、ライブなどが連動したプロジェクトで、「山王連合会」「White Rascals」「鬼邪高校」「RUDE BOYS」「達磨一家」の五つのチームが拮抗(きっこう)するSWORD地区を舞台に、男たちのプライドを懸けた壮絶な戦いや仲間との友情、絆などを描いてきた。「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」は、昨年7月に公開された「HiGH&LOW THE MOVIE」の続編。SWORD地区を襲う新たな脅威となる極悪スカウト集団「DOUBT」と監獄からの刺客「PRISON GANG」による連合と、それに相対するSWORD地区の仲間たちとの決戦が描かれる。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。