［HiGH＆LOW］映画イベントに総勢60人集結！

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」の完成披露プレミアイベントに登場したキャストら60人

ダンス・ボーカルグループ「EXILE」「三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE」「劇団EXILE」のメンバーらが出演する映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」(久保茂昭監督、中茎強監督、19日公開)の完成披露プレミアイベントが9日、東京都内で行われ、キャストら60人が出席した。

キャストが登場すると、約4000人の観客から割れんばかりの歓声が起こった。映画の企画プロデュースを担当したEXILE HIROさんは「熱気がすごいですね。最高です! ここにいる素晴らしいキャストの皆さん、スタッフの皆さんでチーム一丸となって、日本映画史上、本当に最高のエンターテインメントな映画が完成したなと思っています」と力強く手応えを語った。

この日のイベントにはコブラ役の岩田剛典さん、ヤマト役の鈴木伸之さん、琥珀役のAKIRAさん、雨宮雅貴役のTAKAHIROさん、雨宮広斗役の登坂広臣さんといった「EXILE TRIBE」のメンバーに加え、俳優の窪田正孝さんや林遣都さんらも登場した。

「HiGH&LOW」は、ドラマや映画、SNS、配信、マンガ、オリジナルベストアルバム、ライブなどが連動したプロジェクトで、「山王連合会」「White Rascals」「鬼邪高校」「RUDE BOYS」「達磨一家」の五つのチームが拮抗(きっこう)するSWORD地区を舞台に、男たちのプライドを懸けた壮絶な戦いや仲間との友情、絆などを描いてきた。「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」は、昨年7月に公開された「HiGH&LOW THE MOVIE」の続編。SWORD地区を襲う新たな脅威となる極悪スカウト集団「DOUBT」と監獄からの刺客「PRISON GANG」による連合と、それに相対するSWORD地区の仲間たちとの決戦が描かれる。

◇映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」完成披露プレミアイベント登壇者(敬称略)

岩田剛典▽鈴木伸之▽町田啓太▽山下健二郎▽佐藤寛太▽佐藤大樹▽八木将康▽岩谷翔吾▽山本彰吾▽黒木啓司▽遠藤雄弥▽稲葉友▽?俊太郎▽廣瀬智紀▽松田凌▽西川俊介▽西村一輝▽山田裕貴▽鈴木貴之▽一ノ瀬ワタル▽青木健▽清原翔▽陳内将▽窪田正孝▽佐野玲於▽ZEN▽佐野岳▽林遣都▽阿部亮平▽小澤雄太▽水野勝▽田中俊介▽守屋光治▽井澤勇貴▽中村蒼▽秋山真太郎▽武田航平▽NAOTO▽関口メンディー▽岩永ジョーイ▽中谷太郎▽JAY▽武尊▽城戸康裕▽ELLY▽野替愁平▽白濱亜嵐▽ANARCHY▽LIKIYA▽TAKAHIRO▽登坂広臣▽AKIRA▽青柳翔▽橘ケンチ▽小林直己▽小野塚勇人▽EXILE HIRO▽久保茂昭▽中茎強▽平沼紀久

