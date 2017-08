TVアニメ『コンビニカレシ』、OP&EDテーマの配信がスタート

2017年7月より放送開始となったTVアニメ『コンビニカレシ』のオープニングテーマ&エンディングテーマの配信が、iTunes、レコチョクほかにてスタートした。

TVアニメ『コンビニカレシ』のオープニングテーマは、名古屋発の4人組ロックバンド「Cellchrome」が歌う「Stand Up Now」。Cellchromeは、本シングルにて8月23日(水)にメジャーデビューが決定しており、配信ではデビューに先駆けて「Stand Up Now」のTVサイズが配信される。ジャケットはデビューシングル「Stand Up Now」のコンビニカレシ盤と同じ、アニメのメインビジュアルを用いたデザインとなっている。

一方、エンディングテーマは長崎出身の4人組ロックバンド「ORANGE POST REASON」が歌う「マイルストーン」。本楽曲は、9月13日にリリースされる2ndアルバム『GREEN』に収録される1曲で、アルバムリリースに先駆けてフルサイズで配信される。ジャケットは「コンビニカレシ」の劇中のワンシーンより、三島春来と本田塔羽が夕陽を見つめながら語らう場面でデザインされている。

(C)先崎真琴・Gzブレイン/コンビニカレシ製作委員会