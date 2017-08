税務担当者を狙う新たなフィッシング詐欺、US-CERTが注意喚起

United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT)は8月7日(米国時間)、「IRS Warns Tax Professionals of New Scam to Steal Passwords|US-CERT」において、米国内国歳入庁(Internal Revenue Service:IRS)が税務担当者に対して新たなフィッシング詐欺メールに注意するように喚起を行っていると伝えた。攻撃者は詐欺メールを通じてパスワードなどを窃取することを狙っているという。

US-CERTはユーザーや管理者に対して、上記のセキュリティアラートやセキュリティ情報をチェックするように呼びかけている。攻撃者は年間のイベントなどに乗じて攻撃を仕掛けてくる。一見すると詐欺メールとは区別がつかないものを使い、巧みにユーザーを誘導しようとするため注意が必要。