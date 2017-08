米Googleは8月7日(現地時間)、iOS・Android向けのYouTubeアプリにグループチャット機能を追加したと発表した。これにより、動画の共有をスムーズに行えるようになっている。

チャット機能の追加により、YouTubeアプリを離れることなく、家族や友達に動画を共有できるようになった。具体的には、YouTubeに投稿されている動画の「共有」メニューをタップし、動画を共有する相手を選ぶとチャットが開始される。チャットのメンバーは電話帳の連絡先リストから選択可能だ。

YouTubeアプリの画面下部には「共有」のタブが追加され、タップすると自分がメンバーになっているグループを一覧で表示。グループ内で動画が共有されると、チャットのメンバーにプッシュ通知が届く。

