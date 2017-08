「ホイッスル！」ストアが渋谷109に、描き下ろし使ったグッズにプリ機も

「WHISTLE! POP UP STORE」のビジュアル。

樋口大輔「ホイッスル!」のオリジナルアイテムを販売する「WHISTLE! POP UP STORE」が、8月14日から20日までの期間限定で東京・SHIBUYA109のDISP!!!にオープンする。

ショップでは「ホイッスル!」の作品テーマである「If you can dream, you can do it! 願えば叶う」と、SHIBUYA109のブランド理念である「Making You SHINE!~新しい世代の今を輝かせ、夢や希望を実現する~」というメッセージに共通する、「頑張る人へのエール」をストアコンセプトにグッズを展開。アクリルスタンドや缶バッジ、樋口の描き下ろしイラストを使用したグラスのほか、adidasとコラボしたトレーニングユニフォームやTシャツなどのアイテムも並ぶ。

店頭でグッズを5000円以上購入した人には「武蔵森学園の“願えば叶う”シール」を、1万円以上購入した人にはユニフォーム型のクリアバッグをプレゼント。店頭や店内では、「ホイッスル!」の名シーンを再現したムービーが流されるほか、作品20周年のアニバーサリー企画に関する最新情報も公開される予定だ。

このほかSHIBUYA109のcollabo mignonには、樋口の描き下ろしフレームなども選択可能なコラボプリントシール機、SBYには「ホイッスル!」の渋沢克朗が店主を務めるという想定のコラボカフェ「渋沢茶房」が登場する。なおSHIBUYA109の公式Twitterアカウント( @SHIBUYA109NET)では、樋口の直筆サイン入りの画集「樋口大輔画集 DOUBLE WIND」がプレゼントされるキャンペーンを8月14日より行う。詳細はSHIBUYA109の公式サイトにて確認を。

「WHISTLE! POP UP STORE」

期間:2017年8月14日(月)~8月20日(日)

会場:SHIBUYA109 8階 DISP!!!

本記事は「 コミックナタリー 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。