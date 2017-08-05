舞台「文スト」中島敦、太宰治、国木田独歩のビジュアル公開、追加キャストも

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舞台「文豪ストレイドッグス」ビジュアル。(c)舞台「⽂豪ストレイドッグス」製作委員会
朝霧カフカ・春河35原作による舞台「文豪ストレイドッグス」のキャラクタービジュアルが公開された。
「文豪ストレイドッグス」は、実在する文豪をモチーフとした探偵たちが活躍する異能力バトルアクション。この度、鳥越裕貴演じる中島敦、多和田秀弥演じる太宰治、輝馬演じる国木田独歩の3名の姿がお目見えした。
また追加キャストも明らかに。すでに発表された鳥越、大和田、輝馬、江戸川乱歩役の長江崚行、芥川龍之介役の橋本祥平、泉鏡花役の桑江咲菜、中原中也役の植田圭輔に加え、谷崎潤一郎役を桑野晃輔、宮沢賢治役を堀之内仁、与謝野晶子役を今村美歩、梶井基次郎役を正木航平、樋口一葉役を平田裕香が演じる。
舞台は12月22日から24日まで神奈川・KAAT神奈川芸術劇場ホール、2018年1月12日から13日まで大阪・森ノ宮ピロティホール、1月31日から2月4日まで東京・AiiA 2.5 Theater Tokyoで上演。チケットの先行販売は、8月21日12時より公式サイトにてスタートする。締切は9月3日18時。
舞台「文豪ストレイドッグス」
神奈川公演
期間：2017年12月22日（金）～12月24日（日）
会場：KAAT神奈川芸術劇場ホール
大阪公演
期間：2018年1月12日（金）・1月13日（土）
会場：森ノ宮ピロティホール
東京公演
期間：2018年1月31日（水）～2月4日（日）
会場：AiiA 2.5 Theater Tokyo
スタッフ
原作：テレビアニメ「文豪ストレイドッグス」
演出：中屋敷法仁
作：御笠ノ忠次
協力：朝霧カフカ・春河35
キャスト
中島敦：鳥越裕貴
太宰治：多和田秀弥
国木田独歩：輝馬
江戸川乱歩：長江崚行
谷崎潤一郎：桑野晃輔
宮沢賢治：堀之内仁
与謝野晶子：今村美歩
芥川龍之介：橋本祥平
梶井基次郎：正木航平
泉鏡花：桑江咲菜
樋口一葉：平田裕香
中原中也：植田圭輔
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