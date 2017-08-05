舞台「文スト」中島敦、太宰治、国木田独歩のビジュアル公開、追加キャストも

舞台「文豪ストレイドッグス」ビジュアル。(c)舞台「⽂豪ストレイドッグス」製作委員会

朝霧カフカ・春河35原作による舞台「文豪ストレイドッグス」のキャラクタービジュアルが公開された。

「文豪ストレイドッグス」は、実在する文豪をモチーフとした探偵たちが活躍する異能力バトルアクション。この度、鳥越裕貴演じる中島敦、多和田秀弥演じる太宰治、輝馬演じる国木田独歩の3名の姿がお目見えした。

また追加キャストも明らかに。すでに発表された鳥越、大和田、輝馬、江戸川乱歩役の長江崚行、芥川龍之介役の橋本祥平、泉鏡花役の桑江咲菜、中原中也役の植田圭輔に加え、谷崎潤一郎役を桑野晃輔、宮沢賢治役を堀之内仁、与謝野晶子役を今村美歩、梶井基次郎役を正木航平、樋口一葉役を平田裕香が演じる。

舞台は12月22日から24日まで神奈川・KAAT神奈川芸術劇場ホール、2018年1月12日から13日まで大阪・森ノ宮ピロティホール、1月31日から2月4日まで東京・AiiA 2.5 Theater Tokyoで上演。チケットの先行販売は、8月21日12時より公式サイトにてスタートする。締切は9月3日18時。

舞台「文豪ストレイドッグス」

神奈川公演

期間：2017年12月22日（金）～12月24日（日）

会場：KAAT神奈川芸術劇場ホール

大阪公演

期間：2018年1月12日（金）・1月13日（土）

会場：森ノ宮ピロティホール

東京公演

期間：2018年1月31日（水）～2月4日（日）

会場：AiiA 2.5 Theater Tokyo

スタッフ

原作：テレビアニメ「文豪ストレイドッグス」

演出：中屋敷法仁

作：御笠ノ忠次

協力：朝霧カフカ・春河35

キャスト

中島敦：鳥越裕貴

太宰治：多和田秀弥

国木田独歩：輝馬

江戸川乱歩：長江崚行

谷崎潤一郎：桑野晃輔

宮沢賢治：堀之内仁

与謝野晶子：今村美歩

芥川龍之介：橋本祥平

梶井基次郎：正木航平

泉鏡花：桑江咲菜

樋口一葉：平田裕香

中原中也：植田圭輔