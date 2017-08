DonutsがApp Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7thシスターズ』が三井住友カードとコラボレーションしたクレジットカード「Tokyo 7th シスターズ VISAカード」が、2017年8月10日(木)より発行される。

今回発行される「Tokyo 7th シスターズ VISAカード」の券面は、本カードオリジナル描き下ろしの七咲ニコルをメインにしたデザインで、同じく描き下ろしデザインのクリアファイルやTシャツ、トートバックが特典として用意される。さらに今後も、2018年のライブチケット抽選プレゼントキャンペーンなどのオリジナル特典が随時企画される予定となっている。

さらに、オリジナル描き下ろしの春日部ハルをメインにしたプリペイドカードも同時リリースされるので、こちらもチェックしておきたい。各詳細は特設サイトにて。

(C)2014 Donuts Co. Ltd. All Rights Reserved.