コラボレーションビデオより。

週刊少年マガジン(講談社)にて連載中のスポーツマンガ、勝木光「ベイビーステップ」、安田剛士「DAYS」、宮田大輔「8月アウトロー」と、ももいろクローバーZのニューシングル「BLAST!」のコラボレーションビデオがYouTubeおよびマガメガにて公開された。

これは8月5、6日に東京・味の素スタジアムにて行われる、ももいろクローバーZのライブイベント「ももクロ 夏のバカ騒ぎ 2017 - FIVE THE COLOR Road to 2020- 味の素スタジアム大会」の開催に合わせて公開されたもの。このライブは「ももいろクローバーZとスポーツの融合」がテーマとなっており、シングル「BLAST!」のMVも「架空のスポーツの祭典」をテーマに制作された。

コラボレーションビデオは、「ベイビーステップ」「DAYS」「8月アウトロー」の印象的なシーンやセリフが多数起用された映像に仕上がっている。

